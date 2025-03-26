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Puikiai tinka tiek kūdikių maistui, tiek arbatai
Skirtingiems gėrimams ir produktams reikia skirtingos vandens temperatūros, kad skonis būtų pats geriausias. Ant šio elegantiško virdulio pagrindo esančiais išankstinio nustatymo mygtukais be vargo pasirinksite tinkamą temperatūrą.
Metalas
1,7 l
Spyruoklinis dangtis
Naudodami išankstinius 40, 60, 80 ir 100 °C temperatūros nustatymo mygtukus būsite tikri, kad kūdikių pienas, arbata, tirpi kava, sriuba ar makaronai bus tinkamos temperatūros. Visada atsižvelkite į gėrimo tiekėjo rekomendacijas, kokią temperatūrą naudoti, kad gėrimas būtų pagamintas kuo geriau.
Naudojant šilumos palaikymo funkciją virdulyje palaikoma pasirinkta vandens temperatūra, todėl nereikia pakartotinai virinti.
Patogūs vandens lygio indikatoriai, įskaitant vieno puodelio indikatorių, užtikrina, kad virinsite tik reikalingą vandens kiekį, taupydami energiją (vienas 250 ml vandens puodelis palyginti su 1 l) ir vandenį bei prisidėdami prie aplinkos tausojimo.
4.7
iš 5
103
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Vytas72
26/03/2025
Lietuva
Puikus virtuvės įrenginys
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] *Atsiliepimas apie virdulį:* Jei ieškai patikimo virdulio, labai rekomenduoju būtent šį! Jis ne tik stilingas, bet ir turi temperatūros valdymą. Pastebėjau, kad vanduo ilgiau išlieka karštas. Tikrai verta!🤟🏻
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma
marijamama1
24/03/2025
Lietuva
Labai patogus virdulys
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Neseniai įsigijau si metalinį virdulį ir esu be galo patenkintas! Virdulys greitai užverda vandenį, o jo elegantiškas dizainas puikiai dera su mano virtuve. Be to, jis labai patogus naudoti – ergonomiška rankena leidžia laikyti virdulį be jokio diskomforto. Tikrai džiaugiuosi šiuo pirkinio pasirinkimu!
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma
Paralyžius3000
23/03/2025
Lietuva
Tvirtai pagamintas daiktas
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Patiko, kad galima nusistatyti temperatūras pagal reikiamą dydį, nebūtina kaitinti vandens iki virimo temperatūros. Patogus paėmimas, metalinis korpusas suteikia tvirtumo ir solidumo. Talpa 1.7l pakankama vienu virimu užpilti gėrimus šeimos nariams ir net svečiams
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma
Šilumos išlaikymo funkcija 30 min. išlaiko vandenį pasirinktos temperatūros su ±5 °C paklaida, jei pasirinkta žemesnė nei 100 °C temperatūra. Jei pasirinkta 100 °C temperatūra, vandens temperatūra bus 90°C < T < 100 °C, siekiant išvengti pakartotinio virinimo.
25 % didesnis nei įprastas „Philips“ metalinis virdulys HD9320.