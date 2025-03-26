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  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

„Avance“ kolekcijaMetalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

HD9359/90

4.7

| (103) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį

Puikiai tinka tiek kūdikių maistui, tiek arbatai

Skirtingiems gėrimams ir produktams reikia skirtingos vandens temperatūros, kad skonis būtų pats geriausias. Ant šio elegantiško virdulio pagrindo esančiais išankstinio nustatymo mygtukais be vargo pasirinksite tinkamą temperatūrą.

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Su temperatūros valdymo ir šilumos palaikymo funkcija

Puikiai tinka tiek kūdikių maistui, tiek arbatai

  • Metalas

  • 1,7 l

  • Spyruoklinis dangtis

4 išankstinio nustatymo mygtukai gėrimams ir produktams pasirinkti

4 išankstinio nustatymo mygtukai gėrimams ir produktams pasirinkti

Naudodami išankstinius 40, 60, 80 ir 100 °C temperatūros nustatymo mygtukus būsite tikri, kad kūdikių pienas, arbata, tirpi kava, sriuba ar makaronai bus tinkamos temperatūros. Visada atsižvelkite į gėrimo tiekėjo rekomendacijas, kokią temperatūrą naudoti, kad gėrimas būtų pagamintas kuo geriau.

Šilumos išlaikymo funkcija palaikoma nustatyta vandens temperatūra*

Naudojant šilumos palaikymo funkciją virdulyje palaikoma pasirinkta vandens temperatūra, todėl nereikia pakartotinai virinti.

Sutaupykite iki 69 % energijos naudodami puodelio indikatorių

Sutaupykite iki 69 % energijos naudodami puodelio indikatorių

Patogūs vandens lygio indikatoriai, įskaitant vieno puodelio indikatorių, užtikrina, kad virinsite tik reikalingą vandens kiekį, taupydami energiją (vienas 250 ml vandens puodelis palyginti su 1 l) ir vandenį bei prisidėdami prie aplinkos tausojimo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

103

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

26/03/2025

Lietuva

Lietuva

Puikus virtuvės įrenginys

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] *Atsiliepimas apie virdulį:* Jei ieškai patikimo virdulio, labai rekomenduoju būtent šį! Jis ne tik stilingas, bet ir turi temperatūros valdymą. Pastebėjau, kad vanduo ilgiau išlieka karštas. Tikrai verta!🤟🏻

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

24/03/2025

Lietuva

Lietuva

Labai patogus virdulys

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Neseniai įsigijau si metalinį virdulį ir esu be galo patenkintas! Virdulys greitai užverda vandenį, o jo elegantiškas dizainas puikiai dera su mano virtuve. Be to, jis labai patogus naudoti – ergonomiška rankena leidžia laikyti virdulį be jokio diskomforto. Tikrai džiaugiuosi šiuo pirkinio pasirinkimu!

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

23/03/2025

Lietuva

Lietuva

Tvirtai pagamintas daiktas

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Patiko, kad galima nusistatyti temperatūras pagal reikiamą dydį, nebūtina kaitinti vandens iki virimo temperatūros. Patogus paėmimas, metalinis korpusas suteikia tvirtumo ir solidumo. Talpa 1.7l pakankama vienu virimu užpilti gėrimus šeimos nariams ir net svečiams

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šilumos išlaikymo funkcija 30 min. išlaiko vandenį pasirinktos temperatūros su ±5 °C paklaida, jei pasirinkta žemesnė nei 100 °C temperatūra. Jei pasirinkta 100 °C temperatūra, vandens temperatūra bus 90°C < T < 100 °C, siekiant išvengti pakartotinio virinimo.

  2. 25 % didesnis nei įprastas „Philips“ metalinis virdulys HD9320.