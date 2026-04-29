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„Avance“ kolekcija Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma
Palaikymas
HD9359/90
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EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips Avance Collection Temperature control kettle
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Ar galiu naudoti „Philips“ virdulį be kalkių filtro?
Kaip išvalyti „Philips“ virdulio kalkių filtrą?
„Philips“ virdulys neįsijungia
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