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„Avance“ kolekcija Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

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„Avance“ kolekcijaMetalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

HD9359/90

„Avance“ kolekcija Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • ZIP fail., 1.2 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Avance Collection Temperature control kettle

  • PDF fail., 4.4 MB
  • 13 March 2026

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