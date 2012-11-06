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  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Vieno gaminio nuotrauka
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Nutraukta gamyba

SalonMultistylistĮvairių šukuosenų formavimo įrenginys

HP4696/10

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Kūrybiški stiliai, nuolatinė priežiūra

Norite suskaičiuoti, keliais būdais galima padaryti puikias šukuosenas? „SalonMultistylist 8 in 1“ turi aštuonis universalius šukuosenos formavimo priedus. Jie puikiai tinka visoms šukuosenoms, kokias tik galite sugalvoti.

Peržiūrėti visas naudas

„SalonSuper“ stilistas

Kūrybiški stiliai, nuolatinė priežiūra

Keramikinės plokštelės lygiam slydimui ir blizgantiems plaukams

Keramikinės plokštelės lygiam slydimui ir blizgantiems plaukams

Keramika yra mikroskopiškai glotni ir patvari medžiaga, todėl puikiai tinka tiesinimo plokštėms. Plokštės lengvai slysta jūsų plaukais, suteikdamos jiems nuostabaus spindesio.

Tiesinimo žnyplių priedas nuostabiai glotniems plaukams suformuoti

Keramikinės plokštės lengvai slysta jūsų plaukais ir jie tampa nuostabiai tiesūs bei spindintys.

Užmaunamas šepetys suteikia daugiau purumo ir suformuoja gražias bangas

Užmaunamas šepetys suteikia daugiau purumo ir suformuoja gražias bangas

Norėdami daugiau purumo ir gražių bangų, lengvai uždėkite šį priedą ant žnyplių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
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1

06/11/2012

Polska

Polska

Świetny produkt

Nad lokówką zastanawiałam się dłuższy czas, po zakupie tej wiedziałam, że to strzał w 10 - dzięki niej mogę bez problemu wyczarować burzę loczków, czy też spokojne, łagodne fale. Wymienne końcówki są łatwe w obsłudze. Lokówka szybko się narzewa, jest funkcjonalna, łatwo się nią operuje. Na plus zasługuje również długi kabel. Jednym słowem polecam wszystkim.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler

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