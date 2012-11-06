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Nutraukta gamyba
Kūrybiški stiliai, nuolatinė priežiūra
Norite suskaičiuoti, keliais būdais galima padaryti puikias šukuosenas? „SalonMultistylist 8 in 1“ turi aštuonis universalius šukuosenos formavimo priedus. Jie puikiai tinka visoms šukuosenoms, kokias tik galite sugalvoti.
Keramika yra mikroskopiškai glotni ir patvari medžiaga, todėl puikiai tinka tiesinimo plokštėms. Plokštės lengvai slysta jūsų plaukais, suteikdamos jiems nuostabaus spindesio.
Keramikinės plokštės lengvai slysta jūsų plaukais ir jie tampa nuostabiai tiesūs bei spindintys.
Norėdami daugiau purumo ir gražių bangų, lengvai uždėkite šį priedą ant žnyplių.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ruda109
06/11/2012
Polska
Świetny produkt
Nad lokówką zastanawiałam się dłuższy czas, po zakupie tej wiedziałam, że to strzał w 10 - dzięki niej mogę bez problemu wyczarować burzę loczków, czy też spokojne, łagodne fale. Wymienne końcówki są łatwe w obsłudze. Lokówka szybko się narzewa, jest funkcjonalna, łatwo się nią operuje. Na plus zasługuje również długi kabel. Jednym słowem polecam wszystkim.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler