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Nutraukta gamyba

SalonDry TravelKelioninis plaukų džiovintuvas

HP4829/00

5

| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Profesionalūs rezultatai bet kurioje vietoje

2000 W „SalonDry Travel“ plaukų džiovintuve yra viskas, ko jums reikia, kad pasiektumėte trokštamų profesionalių rezultatų, kad ir kur keliautumėte.

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„SalonDry“ kelioninis plaukų džiovintuvas

Profesionalūs rezultatai bet kurioje vietoje

  • 2000 V

  • Sulenkiamas

  • Dvejopa įtampa

Profesionalus 2000 V idealiems rezultatams, kaip salone

Profesionalus 2000 V idealiems rezultatams, kaip salone

Šis profesionalus 2000 W plaukų džiovintuvas pučia galingą oro srovę. Derinant jėgą ir greitį plaukų džiovinimas ir modeliavimas tampa greitesnis ir lengvesnis.

2 patogūs greičio nustatymai – kruopštus džiovinimas

2 patogūs greičio nustatymai – kruopštus džiovinimas

Rūpestingas džiovinimas esant 2 patogiems greičio nustatymams

Šalto oro funkcija jūsų šukuosenai formuoti

Šalto oro funkcija jūsų šukuosenai formuoti

Būtina funkcija plaukų modeliavimo profesionalams – paspaudus mygtuką „Cool Shot“ pučiama stipri šalto oro srovė. Ši funkcija naudojama norint užbaigti modeliavimą ir sukurti stilių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Фен, просто супер!

Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.

Argumentai už

так, дуже надійний

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Naudojimo data 2018-08-20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Naudojimo data 2018-08-20

15/11/2019

Україна

Україна

Замечательный дорожный фен!

Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

01/11/2019

Україна

Україна

Цей продукт компактний та функціональний, підходить для подорожей

Феном користуюся кожного дня вже 6-ть років! Мене він повністю влаштовуе як по дизайну, так і по функціям, має складну ручку, що дуже економить місце в валізі під час подорожей! На відміну від інших моделей які підходять для подорожей, він має велику потужність, 2 режими скорості, а також подачу холодного та гарячого повітря, що дає змогу швидко та зручно зробити зачіску.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

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