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Nutraukta gamyba
Profesionalūs rezultatai bet kurioje vietoje
2000 W „SalonDry Travel“ plaukų džiovintuve yra viskas, ko jums reikia, kad pasiektumėte trokštamų profesionalių rezultatų, kad ir kur keliautumėte.
2000 V
Sulenkiamas
Dvejopa įtampa
Šis profesionalus 2000 W plaukų džiovintuvas pučia galingą oro srovę. Derinant jėgą ir greitį plaukų džiovinimas ir modeliavimas tampa greitesnis ir lengvesnis.
Rūpestingas džiovinimas esant 2 patogiems greičio nustatymams
Būtina funkcija plaukų modeliavimo profesionalams – paspaudus mygtuką „Cool Shot“ pučiama stipri šalto oro srovė. Ši funkcija naudojama norint užbaigti modeliavimą ir sukurti stilių.
5.0
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
zulana
20/08/2020
Україна
Фен, просто супер!
Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.
Argumentai už
так, дуже надійний
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Naudojimo data 2018-08-20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Naudojimo data 2018-08-20
Tash
15/11/2019
Україна
Замечательный дорожный фен!
Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Наталія07
01/11/2019
Україна
Цей продукт компактний та функціональний, підходить для подорожей
Феном користуюся кожного дня вже 6-ть років! Мене він повністю влаштовуе як по дизайну, так і по функціям, має складну ручку, що дуже економить місце в валізі під час подорожей! На відміну від інших моделей які підходять для подорожей, він має велику потужність, 2 режими скорості, а також подачу холодного та гарячого повітря, що дає змогу швидко та зручно зробити зачіску.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer