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06
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Valandos
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Minutės
45
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Sekundės
Nutraukta gamyba
Geresnė plaukų priežiūra
Būkite patys atsakingi už savo plaukų džiovinimą naudodami naująjį „Care &Control“ plaukų džiovintuvą, 1400 W
1400 W
Care&Control
Sulenkiamas
Šis 1400 W plaukų džiovintuvas sukuria optimalų oro srautą ir švelnią džiovinimo jėgą, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.
Norėdami džiaugtis galutiniu rezultatu, paprastai nustatykite norimą greitį ir temperatūrą. Trys lankstūs nustatymai sukuria kruopštų ir nuostabų stilių.
Šio plaukų džiovintuvo rankena sulankstoma, todėl mažą ir kompaktišką plaukų džiovintuvą galima lengvai supakuoti ir visada turėti su savimi.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
iwko24
02/03/2015
Polska
Świetna suszarka ze składaną rączką.
Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8116/00 Suszarka do włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8116/00 Suszarka do włosów
olena262
25/02/2015
Polska
Super produkt
Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8116/00 Suszarka do włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8116/00 Suszarka do włosów
helen2018
10/08/2019
Україна
в дорогу те що треба
купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8116/70 Hairdryer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8116/70 Hairdryer