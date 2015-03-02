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Nutraukta gamyba

Plaukų džiovintuvas

HP8116/00

4.7

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Geresnė plaukų priežiūra

Būkite patys atsakingi už savo plaukų džiovinimą naudodami naująjį „Care &Control“ plaukų džiovintuvą, 1400 W

Peržiūrėti visas naudas

„Care&Control“ plaukų džiovintuvas

Geresnė plaukų priežiūra

  • 1400 W

  • Care&Control

  • Sulenkiamas

1400 W greitas ir švelnus džiovinimas

1400 W greitas ir švelnus džiovinimas

Šis 1400 W plaukų džiovintuvas sukuria optimalų oro srautą ir švelnią džiovinimo jėgą, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.

Trys patogūs nustatymai didesnei kontrolei

Trys patogūs nustatymai didesnei kontrolei

Norėdami džiaugtis galutiniu rezultatu, paprastai nustatykite norimą greitį ir temperatūrą. Trys lankstūs nustatymai sukuria kruopštų ir nuostabų stilių.

Sulankstoma rankena skirta lengvai transportuoti

Sulankstoma rankena skirta lengvai transportuoti

Šio plaukų džiovintuvo rankena sulankstoma, todėl mažą ir kompaktišką plaukų džiovintuvą galima lengvai supakuoti ir visada turėti su savimi.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • AWARD-612375 vaizdas

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

02/03/2015

Polska

Polska

Świetna suszarka ze składaną rączką.

Suszarka do włosów o mocy 1400 Posiada wąski koncentrator. Działanie koncentratora polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury. Bezpieczne suszenie dzięki 2 elastycznym ustawieniom prędkości Wygodny zaczep do zawieszania.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8116/00 Suszarka do włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8116/00 Suszarka do włosów

25/02/2015

Polska

Polska

Super produkt

Jestem z niej bardzo zadowolona, kupiłam ją w okresie kiedy nie miałam zbyt dużo pieniędzy a to była niezbyt droga suszarka. jak na tą cenę nie mogłam lepiej trafić, na dodatek bardzo ładnie wygląda :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8116/00 Suszarka do włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8116/00 Suszarka do włosów

10/08/2019

Україна

Україна

в дорогу те що треба

купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8116/70 Hairdryer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8116/70 Hairdryer

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