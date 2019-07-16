GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

Go to promotion

Prenumeruokite naujienlaiškį ir laimėkite!

Prenumeruokite naujienas ir dalyvaukite žaidime, kuriame galite laimėti naujos kartos Aqua Edition Airstyler 9000 su „Aqua SenseIQ.

32

d

Dienos

06

h

Valandos

:

33

m

Minutės

:

26

s

Sekundės

Skaityti daugiau

  • Vieno gaminio nuotrauka
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
  • Pakuotės nuotrauka
  • Vieno gaminio nuotrauka
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
  • Pakuotės nuotrauka

Nutraukta gamyba

ThermoProtect IonicPlaukų džiovintuvas

HP8234/10

4.9

| (235) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį

Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“

Apsaugokite savo plaukus ir mėgaukitės greitais džiovinimo rezultatais. Naudodami keletą greičio ir temperatūros nustatymų džiovinkite plaukus kaip tik norite. „ThermoProtect“ greitai džiovina plaukus nekintančia saugia temperatūra, o „Ionic Care“ užtikrina, kad plaukai žvilgėtų ir nebūtų susigarbanoję.

Peržiūrėti visas naudas

su 14 mm modeliavimo antgaliu

Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“

  • 2100 W

  • Šilumos apsauginis režimas

  • Jonizuojanti priežiūra

Šalto oro funkcija jūsų šukuosenai formuoti

Šalto oro funkcija jūsų šukuosenai formuoti

Būtina profesionali funkcija plaukų formavimo prietaisams. Paspaudus „šalto oro“ mygtuką pučiamas intensyvus šaltas oras. Jis naudojamas po formavimo, siekiant pabaigti ir užfiksuoti šukuoseną.

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

„ThermoProtect“ temperatūros funkcija pasižymi optimalia džiovinimo temperatūra ir papildoma apsauga nuo plaukų perkaitimo. Su ta pačia galinga oro srove tausojančiu būdu pasieksite geriausių rezultatų.

1,8 m maitinimo laidas

1,8 m maitinimo laidas

1,8 m maitinimo laidas – naudokite patogiai.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

235

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

3

16/07/2019

Lietuva

Lietuva

Plaukų džiovintuvas

Esu dalinai patenkinta džiovintuvu. Jis tikrai yra kokybiškas, gerai džiovina, turi du karštumo lygius, tarnauja be priekaištų jau 4 metus. Tačiau kadangi buvau pratusi prie mažesnio ir labai lengvo džiovintuvo, prie šio vis dar sunkiai priprantu, nors praėjo jau 4 metai ir tikriausiai visgi nepriprasiu - man jis per didelis ir per sunkus. Visumoje vertinu puikiai, nes, manau, kad čia tik mano asmeninė problema, kad norisi mažesnio ir lengvesnio prietaiso :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas

25/09/2015

Lietuva

Lietuva

Patogus, kokybiškas džiovintuvas

Naudoju jau beveik metus ir neturiu jokių priekaištų. Greitai išdžiovina plaukus, lengva formuoti šukuoseną. Patogūs antgaliai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas

20/01/2021

Latvija

Latvija

labs produkts

Darbojas klusi, karstā plūsma patīkama galvas ādai, vads pagarš.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns

Naudojimo data 2019-12-20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns

Naudojimo data 2019-12-20

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.