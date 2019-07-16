30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Prenumeruokite naujienlaiškį ir laimėkite!
Prenumeruokite naujienas ir dalyvaukite žaidime, kuriame galite laimėti naujos kartos Aqua Edition Airstyler 9000 su „Aqua SenseIQ.
32
d
Dienos
06
h
Valandos
33
m
Minutės
26
s
Sekundės
Nutraukta gamyba
Greitas džiovinimas žemesnėje temperatūroje su „ThermoProtect“
Apsaugokite savo plaukus ir mėgaukitės greitais džiovinimo rezultatais. Naudodami keletą greičio ir temperatūros nustatymų džiovinkite plaukus kaip tik norite. „ThermoProtect“ greitai džiovina plaukus nekintančia saugia temperatūra, o „Ionic Care“ užtikrina, kad plaukai žvilgėtų ir nebūtų susigarbanoję.
2100 W
Šilumos apsauginis režimas
Jonizuojanti priežiūra
Būtina profesionali funkcija plaukų formavimo prietaisams. Paspaudus „šalto oro“ mygtuką pučiamas intensyvus šaltas oras. Jis naudojamas po formavimo, siekiant pabaigti ir užfiksuoti šukuoseną.
„ThermoProtect“ temperatūros funkcija pasižymi optimalia džiovinimo temperatūra ir papildoma apsauga nuo plaukų perkaitimo. Su ta pačia galinga oro srove tausojančiu būdu pasieksite geriausių rezultatų.
1,8 m maitinimo laidas – naudokite patogiai.
4.9
iš 5
235
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
dziustikas
16/07/2019
Lietuva
Plaukų džiovintuvas
Esu dalinai patenkinta džiovintuvu. Jis tikrai yra kokybiškas, gerai džiovina, turi du karštumo lygius, tarnauja be priekaištų jau 4 metus. Tačiau kadangi buvau pratusi prie mažesnio ir labai lengvo džiovintuvo, prie šio vis dar sunkiai priprantu, nors praėjo jau 4 metai ir tikriausiai visgi nepriprasiu - man jis per didelis ir per sunkus. Visumoje vertinu puikiai, nes, manau, kad čia tik mano asmeninė problema, kad norisi mažesnio ir lengvesnio prietaiso :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas
Lemona
25/09/2015
Lietuva
Patogus, kokybiškas džiovintuvas
Naudoju jau beveik metus ir neturiu jokių priekaištų. Greitai išdžiovina plaukus, lengva formuoti šukuoseną. Patogūs antgaliai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas
sandra 45
20/01/2021
Latvija
labs produkts
Darbojas klusi, karstā plūsma patīkama galvas ādai, vads pagarš.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
Naudojimo data 2019-12-20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
Naudojimo data 2019-12-20