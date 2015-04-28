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Nutraukta gamyba

Plaukų džiovintuvas

HP8270/00

5

| (30) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Sveikesnis džiovinimas, naudojant naujovišką jutiklį

„Philips ActiveCare“ plaukų džiovintuvas turi unikalų „TempPrecision™“ jutiklį, kuriuo temperatūra išmatuojama ir automatiškai sumažinama, kai plaukai išdžiūna. Kad būtų sveiki, plaukuose išlieka drėgmė.

Peržiūrėti visas naudas

Rūpestingai džiovinkite plaukus

Sveikesnis džiovinimas, naudojant naujovišką jutiklį

  • 2300 W

  • Jutiklis „TempPrecision“

  • Jonizuojanti priežiūra

  • 6 greičio / temperatūros nustatymai

100 % apsauga nuo plaukų perkaitinimo, naudojant „TempPrecision“

100 % apsauga nuo plaukų perkaitinimo, naudojant „TempPrecision“

Unikalus „TempPrecision™“ jutiklis matuoja plaukų temperatūrą džiovinant ir automatiškai ją sumažina, kai plaukai išdžiūna. Kad būtų sveiki, nes plaukuose išlieka sveika drėgmė. LED lemputė džiovintuvo viršuje visada rodo, kada jutiklis yra įjungtas.

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Jonų kondicionavimas leidžia džiovinti plaukus jų neįelektrinant. Neigiami jonai purina plaukus, juos kondicionuoja, nuramina plauko kutikulas, todėl plaukai tampa žvilgantys ir spindi. Galėsite džiaugtis gražiais žvilgančiais, lygiais ir glotniais plaukais.

Daugiau priež. su keram. elementais, perd. tol. infrar. spind. šilumą

Daugiau priež. su keram. elementais, perd. tol. infrar. spind. šilumą

Keraminis elementas skleidžia tolimuosius infraraudonuosius spindulius, kurių švelni šiluma padeda džiovinti plaukus iš vidaus ir apsaugo juos nuo perdžiovinimo taip pat greitai ir efektyviai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

30

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

28/04/2015

Polska

Polska

Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów

Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8270/00 Suszarka do włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8270/00 Suszarka do włosów

28/04/2015

Polska

Polska

Super produkt z wszystkimi potrzebnymi funkcjami.

Doskonały produkt. Ma wszystko co potrzebne do bezpiecznego suszenia włosów : czujnik temperatury, jonizator, kilka zakresów temperatury. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8270/00 Suszarka do włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8270/00 Suszarka do włosów

16/08/2014

Polska

Polska

Meggaa super

Ta suszarka mnie zaskoczyła poniewsz nie przesusza włosów i jest tak bezpieczna że chyba bardziej nie może susząc nią włosy zachowują normalną i naturalną wilgotność

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8270/00 Suszarka do włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8270/00 Suszarka do włosów

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