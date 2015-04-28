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32
d
Dienos
06
h
Valandos
41
m
Minutės
25
s
Sekundės
Nutraukta gamyba
Sveikesnis džiovinimas, naudojant naujovišką jutiklį
„Philips ActiveCare“ plaukų džiovintuvas turi unikalų „TempPrecision™“ jutiklį, kuriuo temperatūra išmatuojama ir automatiškai sumažinama, kai plaukai išdžiūna. Kad būtų sveiki, plaukuose išlieka drėgmė.
2300 W
Jutiklis „TempPrecision“
Jonizuojanti priežiūra
6 greičio / temperatūros nustatymai
Unikalus „TempPrecision™“ jutiklis matuoja plaukų temperatūrą džiovinant ir automatiškai ją sumažina, kai plaukai išdžiūna. Kad būtų sveiki, nes plaukuose išlieka sveika drėgmė. LED lemputė džiovintuvo viršuje visada rodo, kada jutiklis yra įjungtas.
Jonų kondicionavimas leidžia džiovinti plaukus jų neįelektrinant. Neigiami jonai purina plaukus, juos kondicionuoja, nuramina plauko kutikulas, todėl plaukai tampa žvilgantys ir spindi. Galėsite džiaugtis gražiais žvilgančiais, lygiais ir glotniais plaukais.
Keraminis elementas skleidžia tolimuosius infraraudonuosius spindulius, kurių švelni šiluma padeda džiovinti plaukus iš vidaus ir apsaugo juos nuo perdžiovinimo taip pat greitai ir efektyviai.
5.0
iš 5
30
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
robjan5973
28/04/2015
Polska
Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów
Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8270/00 Suszarka do włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8270/00 Suszarka do włosów
majanda
28/04/2015
Polska
Super produkt z wszystkimi potrzebnymi funkcjami.
Doskonały produkt. Ma wszystko co potrzebne do bezpiecznego suszenia włosów : czujnik temperatury, jonizator, kilka zakresów temperatury. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8270/00 Suszarka do włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8270/00 Suszarka do włosów
Piter111
16/08/2014
Polska
Meggaa super
Ta suszarka mnie zaskoczyła poniewsz nie przesusza włosów i jest tak bezpieczna że chyba bardziej nie może susząc nią włosy zachowują normalną i naturalną wilgotność
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8270/00 Suszarka do włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8270/00 Suszarka do włosów