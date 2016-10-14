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  • Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta
  • Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta
  • Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta
  • Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta
  • Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta
  • Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta
  • Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta
  • Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta
  • Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta
  • Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta
  • Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta
  • Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta
  • Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta
  • Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta
  • Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta
  • Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta
  • Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta
  • Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta

Nutraukta gamyba

EssentialTiesinimo žnyplės

HP8321/00

5

| (20) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta

Ilgos turmalino keramikos plokštelės specialiai skirtos lengvai ir greitai formuoti.

Peržiūrėti visas naudas

Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta

  • Turmalino keraminė danga

  • 100 mm ilgio plokštelės

  • 210 °C modeliavimo temperatūra

Turmalino keramikos plokštelės

Turmalino keramikos plokštelės

Turmalino keramikos plokštelės švelniai slysta plaukais, kad jie žvilgėtų ir būtų tiesūs.

100 mm ilgio plokštelės greitam ir lengvam tiesinimui

100 mm ilgio plokštelės greitam ir lengvam tiesinimui

Ilgesnės, 100 mm, plokštelės geriau priglunda prie plaukų – tobulų tiesinimo rezultatų pasieksite lengviau ir greičiau.

210 °C modeliavimo temperatūra glotniems plaukams

210 °C modeliavimo temperatūra glotniems plaukams

Su tokia aukšta temperatūra pakeisite plaukų formą ir suteiksite jiems norimą išvaizdą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

20

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

14/10/2016

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

ļoti ērts,atri uzsildas

ļoti ērts,atri uzsildas,lietoju ikdienā pretenziju nav

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential HP8321/00 Matu taisnotājs

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential HP8321/00 Matu taisnotājs

29/10/2021

Україна

Україна

Лучший сталер за все время!

Великолепная плойка! Очень удобна как дома, так и в путешествиях. Быстрый нагрев позволяет сразу приступать к укладке, а спецефические пластины не дают портить и жечь волосы. Очень приятно лежит в руке при использовании. Рекомендую всем!

Argumentai už

На все сто процентов!

Argumentai prieš

нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2019-10-29

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2019-10-29

26/10/2021

Україна

Україна

Виріб добре виконує свої функції

Вподобали даний виріб - дуже добре закручувати волосся. Використовуємо постійно (жружина та донька) у повсякденному житті.

Argumentai už

Якість

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2020-10-26

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2020-10-26

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