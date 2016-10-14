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Nutraukta gamyba
Glotnūs ir žvilgantys plaukai – tai paprasta
Ilgos turmalino keramikos plokštelės specialiai skirtos lengvai ir greitai formuoti.
Turmalino keraminė danga
100 mm ilgio plokštelės
210 °C modeliavimo temperatūra
Turmalino keramikos plokštelės švelniai slysta plaukais, kad jie žvilgėtų ir būtų tiesūs.
Ilgesnės, 100 mm, plokštelės geriau priglunda prie plaukų – tobulų tiesinimo rezultatų pasieksite lengviau ir greičiau.
Su tokia aukšta temperatūra pakeisite plaukų formą ir suteiksite jiems norimą išvaizdą.
5.0
iš 5
20
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ilona37
14/10/2016
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
ļoti ērts,atri uzsildas
ļoti ērts,atri uzsildas,lietoju ikdienā pretenziju nav
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential HP8321/00 Matu taisnotājs
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential HP8321/00 Matu taisnotājs
Светик3103
29/10/2021
Україна
Лучший сталер за все время!
Великолепная плойка! Очень удобна как дома, так и в путешествиях. Быстрый нагрев позволяет сразу приступать к укладке, а спецефические пластины не дают портить и жечь волосы. Очень приятно лежит в руке при использовании. Рекомендую всем!
Argumentai už
На все сто процентов!
Argumentai prieš
нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2019-10-29
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2019-10-29
Artemss
26/10/2021
Україна
Виріб добре виконує свої функції
Вподобали даний виріб - дуже добре закручувати волосся. Використовуємо постійно (жружина та донька) у повсякденному житті.
Argumentai už
Якість
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2020-10-26
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2020-10-26