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Nutraukta gamyba

Suktukas

HP8602/00

4.3

| (4) Atsiliepimai

Garbanokite plaukus juos tausodami

Gyvybingos, elastingos garbanos ir garbanėlės suteiks linksmą ir jaunatvišką stilių. Dabar paprasta taip atrodyti – naudokite garbanojimo žnyples „CurlCeramic“ su apsaugine keramine danga

Peržiūrėti visas naudas

Garbanojimo žnyplės su keramine danga

Garbanokite plaukus juos tausodami

  • 16 mm vamzdelis

  • 190 °C temperatūra

  • Keraminė danga

16 mm vamzdelis – žavingos, purios garbanos

16 mm vamzdelis – žavingos, purios garbanos

Naudodamiesi 16 mm skersmens vamzdeliu, galite formuoti purias gražias garbanas ir garbanėles, kad atrodytumėte žavingai ir jaunatviškai.

Apsauginė keraminė danga

Apsauginė keraminė danga

Apsauginė keraminė danga užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą ir mažiau pažeidžia plaukus, todėl jie išlieka blizgantys ir švelnūs.

Aukščiausia 190 °C temperatūra – nepriekaištinga šukuosena

Aukščiausia 190 °C temperatūra – nepriekaištinga šukuosena

Aukščiausia 190 °C temperatūra garantuos optimalius rezultatus ir minimalią žalą plaukams.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.3

iš 5

4

Atsiliepimai

2
1

13/11/2019

Україна

Україна

швидкість нагріву

Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8602/00 Плойка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8602/00 Плойка

03/04/2019

Україна

Україна

За своі гроші - просто супер!

Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8602/00 Плойка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8602/00 Плойка

20/07/2013

Polska

Polska

Ten produkt trudno ustawić

Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8602/00 Lokówka

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8602/00 Lokówka

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