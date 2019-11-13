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32
d
Dienos
11
h
Valandos
49
m
Minutės
32
s
Sekundės
Nutraukta gamyba
HP8602/00
Garbanokite plaukus juos tausodami
Gyvybingos, elastingos garbanos ir garbanėlės suteiks linksmą ir jaunatvišką stilių. Dabar paprasta taip atrodyti – naudokite garbanojimo žnyples „CurlCeramic“ su apsaugine keramine danga
16 mm vamzdelis
190 °C temperatūra
Keraminė danga
Naudodamiesi 16 mm skersmens vamzdeliu, galite formuoti purias gražias garbanas ir garbanėles, kad atrodytumėte žavingai ir jaunatviškai.
Apsauginė keraminė danga užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą ir mažiau pažeidžia plaukus, todėl jie išlieka blizgantys ir švelnūs.
Aukščiausia 190 °C temperatūra garantuos optimalius rezultatus ir minimalią žalą plaukams.
4.3
iš 5
4
Atsiliepimai
Amazing
13/11/2019
Україна
швидкість нагріву
Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8602/00 Плойка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8602/00 Плойка
Innes
03/04/2019
Україна
За своі гроші - просто супер!
Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8602/00 Плойка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8602/00 Плойка
AGNIESZKA51
20/07/2013
Polska
Ten produkt trudno ustawić
Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8602/00 Lokówka
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8602/00 Lokówka