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Nutraukta gamyba

skutimo galvutės

HQ167/40

Išlaikykite švarų skutimąsi

Kiekvienais metais jūsų peiliukai įkopia į Everestą ... 49 kartus! Po tokios kelionės net ir geriausios priemonės gali prarasti savo aštrumą. Išsaugokite savo barzdaskutės efektyvumą – kartą per 12 mėnesių pakeiskite skutimo galvutes.

Peržiūrėti visas naudas

Norėdami geresnių rezultatų, kas 12 mėnesių keiskite galvutes

Išlaikykite švarų skutimąsi

  • „Lift & Cut“

  • 3 galvutės

Ypatinga „Lift & Cut" skutimo technologija su dviejų peiliukų sistema

Ypatinga „Lift & Cut" skutimo technologija su dviejų peiliukų sistema

„Philips“ barzdaskutė su dviejų peiliukų sistema: pirmasis peiliukas pakelia, antrasis nuskuta – tai užtikrina patogų ir švarų skutimąsi.

Drėgnas skutimasis

Drėgnas skutimasis

Barzdaskutę naudokite duše, kad sutaupytumėte laiko ir pajustumėte drėgno skutimosi gaivumą.

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.