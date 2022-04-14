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Nutraukta gamyba
HQ167/40
Išlaikykite švarų skutimąsi
Kiekvienais metais jūsų peiliukai įkopia į Everestą ... 49 kartus! Po tokios kelionės net ir geriausios priemonės gali prarasti savo aštrumą. Išsaugokite savo barzdaskutės efektyvumą – kartą per 12 mėnesių pakeiskite skutimo galvutes.
„Lift & Cut“
3 galvutės
„Philips“ barzdaskutė su dviejų peiliukų sistema: pirmasis peiliukas pakelia, antrasis nuskuta – tai užtikrina patogų ir švarų skutimąsi.
Barzdaskutę naudokite duše, kad sutaupytumėte laiko ir pajustumėte drėgno skutimosi gaivumą.
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