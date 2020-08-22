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Pažangi „Philips“ sukurta „MicroMasticating“ technologija atveria ląsteles, kad iš mėgstamų produktų išspaustumėte kiekvieną lašelį ir galėtumėte mėgautis vertingosiomis vaisių ir daržovių savybėmis. Baigę spausti visas sulčiaspaudės dalis lengvai išplausite per 1 min., nes nenaudojamas sietelis.
„MicroMasticating“ technologija
Baltas ir pilkas
Vaisiuose ir daržovėse yra tūkstančiai ląstelių, kuriose gausu sulčių, vitaminų ir kitų maistingųjų medžiagų. Pažangi „Philips“ sukurta „MicroMasticating“ technologija atveria ląsteles, kad iš mėgstamų produktų išspaustumėte kiekvieną lašelį ir į stiklinę patektų net iki 90 %* vaisių.
Pagaminkite skanių ir sveikų sulčių iš minkštų vaisių ir kietų daržovių. Galite spausti sultis iš mėgstamų daržovių ir vaisių, net ir tų, kuriuose yra daug krakmolo (pvz., bananai arba mangai) ir kurių sultis paprastai būna labai sunku išspausti.</
Lapuose ir žalumynuose gausu skaidulų ir jie yra puiki sveikatai naudingų sulčių sudedamoji dalis, be to, juos visus galima apdoroti šia sulčiaspaude. Pritaikius „MicroMasticating“ technologiją kviečių želmenys, špinatai ir daugelis kitų žalumynų gali praturtinti sultis naudingomis medžiagomis. Iš tam tikrų rūšių riešutų, pvz., migdolų, galite paruošti migdolų pieno.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
71
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Domello
22/08/2020
Polska
Super sprzęt
Używam tej wytłaczarkę już ponad 2 lata i nadal jest moim ulubionym sprzętem kuchennym. Soki robione przy jej udziale są rewelacyjne! Polecam wszystkim!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
aw81
17/10/2017
Polska
Dobra wyciskarka
Sokowirówka ładna, fajnie działa i skoki wychodzą PYSZNE!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
Kris18
24/04/2017
Polska
Super sprzęt
Bardzo fajna wyciskarka, prosta w użytkowaniu, a co przede wszystkim łatwo i szybko umyjemy. Wcale
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
Vidaus testai atlikti apdorojant po 1 000 g vynuogių, obuolių, gervuogių, braškių, pomidorų, arbūzų, apelsinų ir granatų.