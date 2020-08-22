GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80

Nutraukta gamyba

Avance CollectionLėtaeigė sulčiaspaudė

HR1895/80

4.7

| (71) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Sudėkite visus produktus į indą

Pažangi „Philips“ sukurta „MicroMasticating“ technologija atveria ląsteles, kad iš mėgstamų produktų išspaustumėte kiekvieną lašelį ir galėtumėte mėgautis vertingosiomis vaisių ir daržovių savybėmis. Baigę spausti visas sulčiaspaudės dalis lengvai išplausite per 1 min., nes nenaudojamas sietelis.

Peržiūrėti visas naudas

Naudojant „MicroMasticating“ technologiją vaisiai išspaudžiami iki 90 %*

Sudėkite visus produktus į indą

  • „MicroMasticating“ technologija

  • Baltas ir pilkas

Naudojant „MicroMasticating“ technologiją vaisiai išspaudžiami iki 90 %*

Naudojant „MicroMasticating“ technologiją vaisiai išspaudžiami iki 90 %*

Vaisiuose ir daržovėse yra tūkstančiai ląstelių, kuriose gausu sulčių, vitaminų ir kitų maistingųjų medžiagų. Pažangi „Philips“ sukurta „MicroMasticating“ technologija atveria ląsteles, kad iš mėgstamų produktų išspaustumėte kiekvieną lašelį ir į stiklinę patektų net iki 90 %* vaisių.

Spauskite sultis iš visko, kas jums patinka, įskaitant bananus ir mangus

Spauskite sultis iš visko, kas jums patinka, įskaitant bananus ir mangus

Pagaminkite skanių ir sveikų sulčių iš minkštų vaisių ir kietų daržovių. Galite spausti sultis iš mėgstamų daržovių ir vaisių, net ir tų, kuriuose yra daug krakmolo (pvz., bananai arba mangai) ir kurių sultis paprastai būna labai sunku išspausti.</

Pridėkite į gėrimus lapų, žalumynų ir riešutų

Pridėkite į gėrimus lapų, žalumynų ir riešutų

Lapuose ir žalumynuose gausu skaidulų ir jie yra puiki sveikatai naudingų sulčių sudedamoji dalis, be to, juos visus galima apdoroti šia sulčiaspaude. Pritaikius „MicroMasticating“ technologiją kviečių želmenys, špinatai ir daugelis kitų žalumynų gali praturtinti sultis naudingomis medžiagomis. Iš tam tikrų rūšių riešutų, pvz., migdolų, galite paruošti migdolų pieno.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Apdovanojimai

  • VRS_AWARD-612378 vaizdas

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

71

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

22/08/2020

Polska

Polska

Super sprzęt

Używam tej wytłaczarkę już ponad 2 lata i nadal jest moim ulubionym sprzętem kuchennym. Soki robione przy jej udziale są rewelacyjne! Polecam wszystkim!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

17/10/2017

Polska

Polska

Dobra wyciskarka

Sokowirówka ładna, fajnie działa i skoki wychodzą PYSZNE!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

24/04/2017

Polska

Polska

Super sprzęt

Bardzo fajna wyciskarka, prosta w użytkowaniu, a co przede wszystkim łatwo i szybko umyjemy. Wcale

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Vidaus testai atlikti apdorojant po 1 000 g vynuogių, obuolių, gervuogių, braškių, pomidorų, arbūzų, apelsinų ir granatų.