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Pažangi „Philips“ sukurta „MicroMasticating“ technologija atveria ląsteles, kad iš mėgstamų produktų išspaustumėte kiekvieną lašelį ir galėtumėte mėgautis vertingosiomis vaisių ir daržovių savybėmis. Baigę spausti visas sulčiaspaudės dalis lengvai išplausite per 1 min., nes nenaudojamas sietelis.
„MicroMasticating“ technologija
Juoda
LED indikatorius
Papildomas filtras
Vaisiuose ir daržovėse yra tūkstančiai ląstelių, kuriose gausu sulčių, vitaminų ir kitų maistingųjų medžiagų. Pažangi „Philips“ sukurta „MicroMasticating“ technologija atveria ląsteles, kad iš mėgstamų produktų išspaustumėte kiekvieną lašelį ir į stiklinę patektų net iki 90 %* vaisių.
Pagaminkite skanių ir sveikų sulčių iš minkštų vaisių ir kietų daržovių. Galite spausti sultis iš mėgstamų daržovių ir vaisių, net ir tų, kuriuose yra daug krakmolo (pvz., bananai arba mangai) ir kurių sultis paprastai būna labai sunku išspausti.</
Lapuose ir žalumynuose gausu skaidulų ir jie yra puiki sveikatai naudingų sulčių sudedamoji dalis, be to, juos visus galima apdoroti šia sulčiaspaude. Pritaikius „MicroMasticating“ technologiją kviečių želmenys, špinatai ir daugelis kitų žalumynų gali praturtinti sultis naudingomis medžiagomis. Iš tam tikrų rūšių riešutų, pvz., migdolų, galite paruošti migdolų pieno.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
33
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Bognate
17/03/2018
Polska
Warto kupić
Wyciskarka jest rewelacyjna i , co zdarza się niezbyt często, ma niewielkie gabaryty. Mycie nie jest kłopotliwe.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
Gosiaa24
03/04/2017
Polska
Świetny zakup
Od dawna chcieliśmy zakupić jakieś urządzenie do soków, dzięki programom o gadżetach do domu zauważyłam właśnie waszą wyciskarkę. Jesteśmy wszyscy zadowoleni bardzo. soki są świetne pełnowartościowe, żaden sklep ani bar nie mają tak wyśmienitych soków jak my dzięki wyciskarce. Będę polecać wszystkim nadal bo jestem mega zadowolona, sok wyciskany z całych owoców, zostają same suche wiórki.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
Iwona1987
25/01/2017
Polska
Produkt, który warto mieć!
Wykonana z dobrej jakości materiałów, a jej poszczególne elementy są niezwykle solidne. Szybka do złożenia. W opakowaniu można odnaleźć także przepisy na pyszne soki z warzyw i owoców. Podłużny kształt sprawia, iż mieści się idealnie na blacie pomiędzy innymi sprzętami. Rura z otworem na produkty nie jest zbyt duża i trzeba kroić wszystko na mniejsze kawałki. Nie jest głośna lecz o umiarkowanym hałasie. Warzywa i owoce przetwarza bardzo szybko na przejrzysty sok przy zastosowaniu czarnego filtra, który dokładnie klaruje. Radzi sobie świetnie z nawet z twardymi warzywami, z których w normalny sposób wyciśnięcie soku byłoby niemożliwe. Najlepiej tworzyć soki w grupie owoców i warzyw biorąc pod uwagę, aby jeden z nich był o wysokiej zawartości wody – wtedy będą pyszne i z wysoką zawartością witamin. Przycisk cofania/czyszczenia wstępnego usuwa resztki soku i przygotowuje wyciskarkę do mycia. Po rozłożeniu wystarczy umieścić części w zmywarce lub umyć pod bieżącą wodą- resztki spłukują się natychmiastowo.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
Vidaus testai atlikti apdorojant po 1 000 g vynuogių, obuolių, gervuogių, braškių, pomidorų, arbūzų, apelsinų ir granatų.