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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Packaging photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Packaging photograph Philips Avance Collection Masticating juicer

Nutraukta gamyba

Avance CollectionLėtaeigė sulčiaspaudė

HR1896/70

4.8

| (33) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Sudėkite visus produktus į indą

Pažangi „Philips“ sukurta „MicroMasticating“ technologija atveria ląsteles, kad iš mėgstamų produktų išspaustumėte kiekvieną lašelį ir galėtumėte mėgautis vertingosiomis vaisių ir daržovių savybėmis. Baigę spausti visas sulčiaspaudės dalis lengvai išplausite per 1 min., nes nenaudojamas sietelis.

Peržiūrėti visas naudas

Naudojant „MicroMasticating“ technologiją vaisiai išspaudžiami iki 90 %*

Sudėkite visus produktus į indą

  • „MicroMasticating“ technologija

  • Juoda

  • LED indikatorius

  • Papildomas filtras

Naudojant „MicroMasticating“ technologiją vaisiai išspaudžiami iki 90 %*

Naudojant „MicroMasticating“ technologiją vaisiai išspaudžiami iki 90 %*

Vaisiuose ir daržovėse yra tūkstančiai ląstelių, kuriose gausu sulčių, vitaminų ir kitų maistingųjų medžiagų. Pažangi „Philips“ sukurta „MicroMasticating“ technologija atveria ląsteles, kad iš mėgstamų produktų išspaustumėte kiekvieną lašelį ir į stiklinę patektų net iki 90 %* vaisių.

Spauskite sultis iš visko, kas jums patinka, įskaitant bananus ir mangus

Spauskite sultis iš visko, kas jums patinka, įskaitant bananus ir mangus

Pagaminkite skanių ir sveikų sulčių iš minkštų vaisių ir kietų daržovių. Galite spausti sultis iš mėgstamų daržovių ir vaisių, net ir tų, kuriuose yra daug krakmolo (pvz., bananai arba mangai) ir kurių sultis paprastai būna labai sunku išspausti.</

Pridėkite į gėrimus lapų, žalumynų ir riešutų

Pridėkite į gėrimus lapų, žalumynų ir riešutų

Lapuose ir žalumynuose gausu skaidulų ir jie yra puiki sveikatai naudingų sulčių sudedamoji dalis, be to, juos visus galima apdoroti šia sulčiaspaude. Pritaikius „MicroMasticating“ technologiją kviečių želmenys, špinatai ir daugelis kitų žalumynų gali praturtinti sultis naudingomis medžiagomis. Iš tam tikrų rūšių riešutų, pvz., migdolų, galite paruošti migdolų pieno.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • VRS_AWARD-612378 vaizdas

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

33

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

2

17/03/2018

Polska

Polska

Warto kupić

Wyciskarka jest rewelacyjna i , co zdarza się niezbyt często, ma niewielkie gabaryty. Mycie nie jest kłopotliwe.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

03/04/2017

Polska

Polska

Świetny zakup

Od dawna chcieliśmy zakupić jakieś urządzenie do soków, dzięki programom o gadżetach do domu zauważyłam właśnie waszą wyciskarkę. Jesteśmy wszyscy zadowoleni bardzo. soki są świetne pełnowartościowe, żaden sklep ani bar nie mają tak wyśmienitych soków jak my dzięki wyciskarce. Będę polecać wszystkim nadal bo jestem mega zadowolona, sok wyciskany z całych owoców, zostają same suche wiórki.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

25/01/2017

Polska

Polska

Produkt, który warto mieć!

Wykonana z dobrej jakości materiałów, a jej poszczególne elementy są niezwykle solidne. Szybka do złożenia. W opakowaniu można odnaleźć także przepisy na pyszne soki z warzyw i owoców. Podłużny kształt sprawia, iż mieści się idealnie na blacie pomiędzy innymi sprzętami. Rura z otworem na produkty nie jest zbyt duża i trzeba kroić wszystko na mniejsze kawałki. Nie jest głośna lecz o umiarkowanym hałasie. Warzywa i owoce przetwarza bardzo szybko na przejrzysty sok przy zastosowaniu czarnego filtra, który dokładnie klaruje. Radzi sobie świetnie z nawet z twardymi warzywami, z których w normalny sposób wyciśnięcie soku byłoby niemożliwe. Najlepiej tworzyć soki w grupie owoców i warzyw biorąc pod uwagę, aby jeden z nich był o wysokiej zawartości wody – wtedy będą pyszne i z wysoką zawartością witamin. Przycisk cofania/czyszczenia wstępnego usuwa resztki soku i przygotowuje wyciskarkę do mycia. Po rozłożeniu wystarczy umieścić części w zmywarce lub umyć pod bieżącą wodą- resztki spłukują się natychmiastowo.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

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Atsakomybės apribojimai

  1. Vidaus testai atlikti apdorojant po 1 000 g vynuogių, obuolių, gervuogių, braškių, pomidorų, arbūzų, apelsinų ir granatų.