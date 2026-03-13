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Virtuvės svarstyklės

HR2393/01

Virtuvės svarstyklės

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Kitchen scale

  • PDF fail., 1.1 MB
  • 13 March 2026

Baterijomis maitinamos „Philips“ virtuvės svarstyklės su automatinio išjungimo ir perskaičiavimo mygtuku. Sveria produktus iki 5 kg svorio 1 gramo tikslumu. Yra nustatymo iš naujo / pakuotės svorio funkcija.

  • PDF fail.
  • 19 July 2026

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