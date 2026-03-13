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HR2393/01
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User Manual Philips Kitchen scale
Baterijomis maitinamos „Philips“ virtuvės svarstyklės su automatinio išjungimo ir perskaičiavimo mygtuku. Sveria produktus iki 5 kg svorio 1 gramo tikslumu. Yra nustatymo iš naujo / pakuotės svorio funkcija.
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