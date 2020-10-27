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  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis
  • Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis

Nutraukta gamyba

Virtuvės svarstyklės

HR2393/01

Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis

Baterijomis maitinamos „Philips“ virtuvės svarstyklės su automatinio išjungimo ir perskaičiavimo mygtuku. Sveria produktus iki 5 kg svorio 1 gramo tikslumu. Yra nustatymo iš naujo / pakuotės svorio funkcija.

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Sveria produktus iki 5 kg svorio, 1 gramo tikslumu

Tiksliai rodo svorį gramais arba uncijomis

  • Iki 5 kg svorio

  • Balta

Sveria 1 gramo tikslumu

Sveria 1 gramo tikslumu

Automatinis išjungimas taupo maitinimo elemento energiją

Automatinis išjungimas taupo maitinimo elemento energiją

Automatinis išjungimas taupo maitinimo elemento energiją.

Rezervinė atmintis primins paskutinį svertą svorį

Rezervinė atmintis primins paskutinį svertą svorį

Rezervinė atmintis primins paskutinį svertą svorį.

Techninės savybės

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