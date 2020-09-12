[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Moc blendera (2000W) i ilość obrotów na minutę (45 000) pozytywnie mnie zaskoczyła! To zdecydowanie więcej niż zwykły blender kielichowy bo dzięki technologii odblokowywania wartości odżywczych ProBlend Extreme uwalnia 97% składników odżywczych z owoców i warzyw. Blender pozwala zatem nie tylko na standardowe miksowanie daje nam więcej – dużą dawkę zdrowia w szklance napoju a raczej w 8 szklankach bo kielich mieści w sobie 2 litry. Wypróbowałem, że blender radzi sobie doskonale z orzechami, nasionami i twardymi warzywami korzeniowymi. Przygotowane lody, koktajle i smoothie są idealnie gładkie i pyszne. Duża moc od razu kojarzy się z głośną pracą, ale producent zadbał o komfort pracy wyposażając urządzenie w kopułę wyciszającą, która świetnie spełnia swoją rolę (zwłaszcza rano i wieczorem). Urządzenie ma zaprogramowanych 5 automatycznych programów (kruszenie lodu, rozdrabnianie orzechów i nasion, przygotowywanie zup kremów, przygotowywanie lodów i przygotowywanie koktajli). Można też sterować urządzeniem ręcznie za pomocą pokrętła. Duży plus za to, że wszystkie części poza korpusem można umyć w zmywarce! Można też oczywiście ręcznie lub z pomocą samego urządzenia wlewając do kielicha wodę z kilkoma kroplami płynu. Jestem z niego bardzo zadowolony. Polecam!