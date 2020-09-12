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Išlaisvinkite daugiau maistingųjų medžiagų
Dideliu greičiu veikiantis maišytuvas ir „ProBlend Extreme“ technologija suteikia galimybę įsisavinti 97 % vaisių ir daržovių maistingųjų medžiagų*
2000 V
45 000 aps./min.
Galingas maišymas, 2000 W ir 45 000 aps./min.
Naudodami „ProBlend Extreme“ technologija padėkite kūnui įsisavinti ląstelių maistingąsias medžiagas.
40 jūsų poreikius atitinkančių kokteilių receptų, kuriuos parinko mitybos specialistas.
4.6
iš 5
16
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Martin DK
12/09/2020
Polska
Produkt prawie idealny, jest jedno "ale"
Mocny, szybki blender, robi wrażenie solidnego i wydaje się, że posłuży długo. Spełnia doskonale swoje zadanie, smoothie - wychodzą naprawdę wyborne, pod warunkiem odpowiedniego doboru składników. Najlepiej, żeby przynajmniej jeden składnik był zamrożony, wtedy nie ma ryzyka przegrzania koktajlu. Blender jest dosyć głośny, ale nam osobiście to aż tak bardzo nie przeszkadza (działa bez zamontowanej dodatkowej osłony i jest OK). Fizyki się nie oszuka i przy tak dużej mocy i prędkości obrotowej musi go być słychać. Wykonanie produktu stoi na wysokim poziomie - wykończony jest stalą nierdzewną, jest dosyć ciężki i podczas blendowania nie wpada w przesadne wibracje. Do wad produktu, trzeba zaliczyć brak jakichkolwiek opcjonalnych akcesoriów (dostępnych u droższych konkurentów). Jeśli czyta to ktoś odpowiedzialny za rozwój produktu bardzo chętnie skorzystałbym z opcji dokupienia mniejszych pojemników w formie shakera, gdzie można zblendować sobie np. smoothie do pracy, lub przyrządzić małą ilość masła orzechowego.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
Ana!
10/09/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
super
Najlepszy blender jaki kiedykolwiek miałam a miałam już kilka, nie zamienię go na żaden inny! Koktajle idealne kremowe bez grudek. ( większości robię koktajle warzywne) Mleko roślinne szybko się robi radzi sobie z każdym produktem. polecam blender każdemu. Rodzina już go posiada.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
Dziadzio
15/04/2020
Polska
Funkcje i moc
Mógłby miksować gwoździe ( nie polecam ) Niema lepszych ilość obrotowe i ta moc
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
Bandymus atliko nepriklausoma laboratorija 2016 m. gegužės mėn. su kriaušėmis, braškėmis, burokėliais ir pomidorais