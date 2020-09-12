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Visos serijos

  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00

Nutraukta gamyba

Avance Collection„Innergizer“ greitaeigis maišytuvas

HR3868/00

4.6

| (16) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį

Išlaisvinkite daugiau maistingųjų medžiagų

Dideliu greičiu veikiantis maišytuvas ir „ProBlend Extreme“ technologija suteikia galimybę įsisavinti 97 % vaisių ir daržovių maistingųjų medžiagų*

Peržiūrėti visas naudas

Panaudokite 97 % vaisių ir daržovių maistingųjų medžiagų

Išlaisvinkite daugiau maistingųjų medžiagų

  • 2000 V

  • 45 000 aps./min.

2000 W galia ir 45 000 aps./min.

2000 W galia ir 45 000 aps./min.

Galingas maišymas, 2000 W ir 45 000 aps./min.

„ProBlend Extreme“ technologija

Naudodami „ProBlend Extreme“ technologija padėkite kūnui įsisavinti ląstelių maistingąsias medžiagas.

40 jūsų poreikius atitinkančių kokteilių receptų, kuriuos parinko mitybos specialistas

40 jūsų poreikius atitinkančių kokteilių receptų, kuriuos parinko mitybos specialistas

40 jūsų poreikius atitinkančių kokteilių receptų, kuriuos parinko mitybos specialistas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

16

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

12/09/2020

Polska

Polska

Produkt prawie idealny, jest jedno "ale"

Mocny, szybki blender, robi wrażenie solidnego i wydaje się, że posłuży długo. Spełnia doskonale swoje zadanie, smoothie - wychodzą naprawdę wyborne, pod warunkiem odpowiedniego doboru składników. Najlepiej, żeby przynajmniej jeden składnik był zamrożony, wtedy nie ma ryzyka przegrzania koktajlu. Blender jest dosyć głośny, ale nam osobiście to aż tak bardzo nie przeszkadza (działa bez zamontowanej dodatkowej osłony i jest OK). Fizyki się nie oszuka i przy tak dużej mocy i prędkości obrotowej musi go być słychać. Wykonanie produktu stoi na wysokim poziomie - wykończony jest stalą nierdzewną, jest dosyć ciężki i podczas blendowania nie wpada w przesadne wibracje. Do wad produktu, trzeba zaliczyć brak jakichkolwiek opcjonalnych akcesoriów (dostępnych u droższych konkurentów). Jeśli czyta to ktoś odpowiedzialny za rozwój produktu bardzo chętnie skorzystałbym z opcji dokupienia mniejszych pojemników w formie shakera, gdzie można zblendować sobie np. smoothie do pracy, lub przyrządzić małą ilość masła orzechowego.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości

10/09/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

super

Najlepszy blender jaki kiedykolwiek miałam a miałam już kilka, nie zamienię go na żaden inny! Koktajle idealne kremowe bez grudek. ( większości robię koktajle warzywne) Mleko roślinne szybko się robi radzi sobie z każdym produktem. polecam blender każdemu. Rodzina już go posiada.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości

15/04/2020

Polska

Polska

Funkcje i moc

Mógłby miksować gwoździe ( nie polecam ) Niema lepszych ilość obrotowe i ta moc

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości

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  1. Bandymus atliko nepriklausoma laboratorija 2016 m. gegužės mėn. su kriaušėmis, braškėmis, burokėliais ir pomidorais