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Avance Collection „Innergizer“ greitaeigis maišytuvas
Nutraukta gamyba
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HR3868/00
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Consumer Care Book Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender - English (US)
Eco passport Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender - English (US)
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Kodėl ingredientai „Philips“ maišytuve sušyla?
Ar galima į maišytuvo ąsotį pilti karštus skysčius?
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