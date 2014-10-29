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Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
„Philips“ virtuvės kombaino kompaktišką „trys viename“ rinkinį sudaro 2 l talpos indas, maišytuvas ir malūnėlis. Be to, čia naudojami 4 nerūdijančiojo plieno diskai, kad galėtumėte be vargo kurti įvairiausius mėgstamus receptus. Pridedama ir priedų laikymo dėžė.
750 W
Kompaktiškas „trys viename“ rinkinys
2 l dubuo
Priedai 28+ funkcijoms
Šiame „Philips“ virtuvės kombaine įrengtas galingas 2 greičių variklis su pulsavimo funkcija suteikia galimybę greitai ir patogiai paruošti visus mėgstamus patiekalus.
„PowerChop“ technologija – tai ašmenų formos, pjovimo kampo ir vidinio indo derinys, leidžiantis puikiausiai supjaustyti tiek minkštus, tiek kietus produktus. Be to, juo lengvai paruošite tyres ir sumaišysite pyragų tešlą!
Priedai, kuriuos galite plauti indaplovėje: minkymo įrankis tešlai maišyti ir minkyti; nerūdijančiojo plieno smulkinimo peiliukas mėsai ir daržovėms ruošti; įvairūs diskiniai priedai, kuriais galima smulkinti ir trinti; tvirtas maišytuvas su 1 l indeliu maišymui ir smulkinimui; plakimo diskas, kurį naudodami galite ruošti tokius patiekalus kaip plakta grietinėle ir majonezas; kapoklis, kuriuo galite sumalti kavos pupeles
4.5
iš 5
76
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
rima
29/10/2014
Lietuva
funkcionalus, tyliai veikiantis, kompaktiškas
Įsigijau neseniai, tačiau esu labai patenkinta, prietaisas nedidelis todėl lengvai radau nuolatinę vietą virtuvėje ant stalo, veikia tyliai, supjaustė daržoves greitai ir gerai, nepalikdamas nepjaustytų gabalėlių. Kol kas neatsidžiaugiu jį įsigijusi.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7762/00 Virtuvinis kombainas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7762/00 Virtuvinis kombainas
damian31
04/05/2017
Polska
Bardzo dobry produkt za przystępną cenę
Żona jest bardzo zadowolona z zakupu. Zakupiony robot znacznie skraca czas przygotowania potraw - pomocny jest przy rozdrabnianiu warzyw i mięsa. Posiada do wyboru tylko dwie prędkości działania co uważam za plus (poprzedni robot posiadał wiele ustawień, ale przez to silnik został przeciążony i uległ uszkodzeniu).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny
Ewelal77
17/12/2015
Polska
Super robot
[Employee of philipsglobal] Robot bardzo wydajny i ułatwiający pracę w kuchni. Surówki i różne przetwory robi się błyskawicznie i co najważniejsze można go zmywać w zmywarce :) Zdecydowanie polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny