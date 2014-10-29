GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor

Nutraukta gamyba

Viva CollectionVirtuvinis kombainas

HR7762/90

4.5

| (76) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

Daugybė receptų, mažiausiai pastangų

„Philips“ virtuvės kombaino kompaktišką „trys viename“ rinkinį sudaro 2 l talpos indas, maišytuvas ir malūnėlis. Be to, čia naudojami 4 nerūdijančiojo plieno diskai, kad galėtumėte be vargo kurti įvairiausius mėgstamus receptus. Pridedama ir priedų laikymo dėžė.

Peržiūrėti visas naudas

Kepkite namin. pyrag., apkepus, ruoškite mišrain. ir dar daugiau

Daugybė receptų, mažiausiai pastangų

  • 750 W

  • Kompaktiškas „trys viename“ rinkinys

  • 2 l dubuo

  • Priedai 28+ funkcijoms

750 W variklis galingam apdorojimui

750 W variklis galingam apdorojimui

Šiame „Philips“ virtuvės kombaine įrengtas galingas 2 greičių variklis su pulsavimo funkcija suteikia galimybę greitai ir patogiai paruošti visus mėgstamus patiekalus.

„PowerChop“ technologija – tobulai supjaustyti produktai

„PowerChop“ technologija – tobulai supjaustyti produktai

„PowerChop“ technologija – tai ašmenų formos, pjovimo kampo ir vidinio indo derinys, leidžiantis puikiausiai supjaustyti tiek minkštus, tiek kietus produktus. Be to, juo lengvai paruošite tyres ir sumaišysite pyragų tešlą!

Priedai, su kuriais lengvai atliksite daugiau kaip 28 funkcijas

Priedai, su kuriais lengvai atliksite daugiau kaip 28 funkcijas

Priedai, kuriuos galite plauti indaplovėje: minkymo įrankis tešlai maišyti ir minkyti; nerūdijančiojo plieno smulkinimo peiliukas mėsai ir daržovėms ruošti; įvairūs diskiniai priedai, kuriais galima smulkinti ir trinti; tvirtas maišytuvas su 1 l indeliu maišymui ir smulkinimui; plakimo diskas, kurį naudodami galite ruošti tokius patiekalus kaip plakta grietinėle ir majonezas; kapoklis, kuriuo galite sumalti kavos pupeles

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.5

iš 5

76

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

29/10/2014

Lietuva

Lietuva

funkcionalus, tyliai veikiantis, kompaktiškas

Įsigijau neseniai, tačiau esu labai patenkinta, prietaisas nedidelis todėl lengvai radau nuolatinę vietą virtuvėje ant stalo, veikia tyliai, supjaustė daržoves greitai ir gerai, nepalikdamas nepjaustytų gabalėlių. Kol kas neatsidžiaugiu jį įsigijusi.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7762/00 Virtuvinis kombainas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7762/00 Virtuvinis kombainas

04/05/2017

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt za przystępną cenę

Żona jest bardzo zadowolona z zakupu. Zakupiony robot znacznie skraca czas przygotowania potraw - pomocny jest przy rozdrabnianiu warzyw i mięsa. Posiada do wyboru tylko dwie prędkości działania co uważam za plus (poprzedni robot posiadał wiele ustawień, ale przez to silnik został przeciążony i uległ uszkodzeniu).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny

17/12/2015

Polska

Polska

Super robot

[Employee of philipsglobal] Robot bardzo wydajny i ułatwiający pracę w kuchni. Surówki i różne przetwory robi się błyskawicznie i co najważniejsze można go zmywać w zmywarce :) Zdecydowanie polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.