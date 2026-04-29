10% nuolaida pirmam užsakymui
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Maisto gaminimas
Visos serijos
Viva Collection Virtuvinis kombainas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HR7762/90
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Consumer Care Book Philips Viva Collection Food processor - English (US)
Quick start guide Philips Viva Collection Food processor - English (US)
„Philips“ maisto apdorojimo prietaisas neveikia su maišytuvu
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti