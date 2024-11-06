GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718/10
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • FY3446_30_HU3918_10_ABM_Print_CMYK.tif
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718/10
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • FY3446_30_HU3918_10_ABM_Print_CMYK.tif
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit

2000 serijaOro drėkintuvas

HU2718/10

4.7

| (100) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį

Įkvėpkite kitokio oro

Pripildykite namus malonaus ir švaraus oro. Jam drėkinti naudojant „NanoCloud“ technologiją, nelieka baltų dulkių ar drėgnų dėmių, o bakterijų – net 99 % mažiau (1). Išmanieji jutikliai ir tolygus oro paskirstymas užtikrina tobulą drėgnį visoje patalpoje.

Peržiūrėti visas naudas

Drėkina sausą orą ir automatiškai reguliuoja

Įkvėpkite kitokio oro

  • Drėkina iki 32 m² ploto patalpas

  • 200 ml/val. drėkinimo greitis

  • Iki 99 % mažiau bakterijų

  • Automatiniai drėgnumo nustatymai

Iki 99 % mažiau bakterijų su „NanoCloud“ technologija (1)

Iki 99 % mažiau bakterijų su „NanoCloud“ technologija (1)

Naudojant unikalią „NanoCloud“ technologiją, gryno vandens garai gaunami natūralaus garavimo metu. Itin smulki „NanoCloud“ dulksna yra nematoma akimis ir prie jos labai sunku prisitvirtinti bakterijoms ar likučiams – palyginti su įprastais ultragarsiniais drėkintuvais, oras drėkinimas išskiriant iki 99 % mažiau bakterijų. (1)

Efektyvus veikimas iki 32 m2 patalpose (3)

Efektyvus veikimas iki 32 m2 patalpose (3)

3 ventiliatoriaus greičio ir automatinės nuostatos užtikrina jūsų pasirinktą veikimą ir patogumą. Drėkintuvas, pasiekiantis iki 200 ml/val. greitį, veiksmingai drėkina bet kurią iki 32 m2 ploto patalpą. (2,3)

Tolygi veiksminga cirkuliacija patalpoje

Tolygi veiksminga cirkuliacija patalpoje

360 laipsnių difuzorius drėkinamą orą tolygiai paskirsto visoje patalpoje. Itin smulkūs „NanoCloud“ garai keliauja toliau ir apsaugo nuo pernelyg didelio prisotinimo, kad drėkinimas būtų veiksmingas, ypač didesnėse patalpose.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

100

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

06/11/2024

Lietuva

Lietuva

Puikus pagalbininkas esant sausam orui viduje

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Savo namuose naudojame kondicionerius ir labai išsausėja oras. Šio drėkintuvo pagalba galime mėgautis drėgnesniu kvapu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas

05/11/2024

Lietuva

Lietuva

Žymiai mažiau dulkių, tylus

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Esu patenkinta šiuo prietaisu, nes naudojant darbe, kur 50kv, sumažėjo dulkių. Oras jaučiasi gaivesnis, nedžiūna nosis ir net gėlės atsigauna. Smagu, kad nėra garso, netrukdo dirbti ir neerzina. Labai gerai matyti tikrą oro drėgmę ir visą kitą informaciją.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas

04/11/2024

Lietuva

Lietuva

Stilingas drėkintuvas

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Puikios išvaizdos drėkintuvas, kurį galima laikyti nors ir kambario viduryje. Tylus, yra miego, automatinis rėžimas ir dar keli greičio nustatymai. Valdymas labai paprastas, yra vos keturi mygtukai. Yra laikmatis, jo pagalba galima nustatyti kiek įrenginys veiks. Drėgnas oras svarbus ne tik man, bet ir mano namuose augantiems augalams.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Palyginta su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, išbandyta nepriklausomoje laboratorijoje.

  2. (2) Išbandyta pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje. Pradinė temperatūra 23 ± 2 °C ir santykinė drėgmė 30 ± 2 %

  3. (3) Apskaičiuota pagal AHAM HU-1-2016 7.3 punktą, remiantis drėkinimo efektyvumu, kuris išbandytas pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje.

  4. (4) Mineralų nusėdimas ant baldų išbandytas trečiosios šalies laboratorijoje per 3 valandas pagal DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Išbandyta pagal GB 21551.3-2010 trečiosios šalies laboratorijoje. Ozono, TVOC, PM10 ir UV intensyvumas mažesnis už ribinį.

  6. (6) Apskaičiuota esant pilnam 2 l vandens bakeliui ir prietaisui veikiant 130 ml/val. drėkinimo greičiu.