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Įkvėpkite kitokio oro
Pripildykite namus malonaus ir švaraus oro. Jam drėkinti naudojant „NanoCloud“ technologiją, nelieka baltų dulkių ar drėgnų dėmių, o bakterijų – net 99 % mažiau (1). Išmanieji jutikliai ir tolygus oro paskirstymas užtikrina tobulą drėgnį visoje patalpoje.
Drėkina iki 32 m² ploto patalpas
200 ml/val. drėkinimo greitis
Iki 99 % mažiau bakterijų
Automatiniai drėgnumo nustatymai
Naudojant unikalią „NanoCloud“ technologiją, gryno vandens garai gaunami natūralaus garavimo metu. Itin smulki „NanoCloud“ dulksna yra nematoma akimis ir prie jos labai sunku prisitvirtinti bakterijoms ar likučiams – palyginti su įprastais ultragarsiniais drėkintuvais, oras drėkinimas išskiriant iki 99 % mažiau bakterijų. (1)
3 ventiliatoriaus greičio ir automatinės nuostatos užtikrina jūsų pasirinktą veikimą ir patogumą. Drėkintuvas, pasiekiantis iki 200 ml/val. greitį, veiksmingai drėkina bet kurią iki 32 m2 ploto patalpą. (2,3)
360 laipsnių difuzorius drėkinamą orą tolygiai paskirsto visoje patalpoje. Itin smulkūs „NanoCloud“ garai keliauja toliau ir apsaugo nuo pernelyg didelio prisotinimo, kad drėkinimas būtų veiksmingas, ypač didesnėse patalpose.
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4.7
iš 5
100
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Vilnietė
06/11/2024
Lietuva
Puikus pagalbininkas esant sausam orui viduje
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Savo namuose naudojame kondicionerius ir labai išsausėja oras. Šio drėkintuvo pagalba galime mėgautis drėgnesniu kvapu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas
meskis2424
05/11/2024
Lietuva
Žymiai mažiau dulkių, tylus
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Esu patenkinta šiuo prietaisu, nes naudojant darbe, kur 50kv, sumažėjo dulkių. Oras jaučiasi gaivesnis, nedžiūna nosis ir net gėlės atsigauna. Smagu, kad nėra garso, netrukdo dirbti ir neerzina. Labai gerai matyti tikrą oro drėgmę ir visą kitą informaciją.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas
Pele000
04/11/2024
Lietuva
Stilingas drėkintuvas
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Puikios išvaizdos drėkintuvas, kurį galima laikyti nors ir kambario viduryje. Tylus, yra miego, automatinis rėžimas ir dar keli greičio nustatymai. Valdymas labai paprastas, yra vos keturi mygtukai. Yra laikmatis, jo pagalba galima nustatyti kiek įrenginys veiks. Drėgnas oras svarbus ne tik man, bet ir mano namuose augantiems augalams.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas
(1) Palyginta su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, išbandyta nepriklausomoje laboratorijoje.
(2) Išbandyta pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje. Pradinė temperatūra 23 ± 2 °C ir santykinė drėgmė 30 ± 2 %
(3) Apskaičiuota pagal AHAM HU-1-2016 7.3 punktą, remiantis drėkinimo efektyvumu, kuris išbandytas pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje.
(4) Mineralų nusėdimas ant baldų išbandytas trečiosios šalies laboratorijoje per 3 valandas pagal DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Išbandyta pagal GB 21551.3-2010 trečiosios šalies laboratorijoje. Ozono, TVOC, PM10 ir UV intensyvumas mažesnis už ribinį.
(6) Apskaičiuota esant pilnam 2 l vandens bakeliui ir prietaisui veikiant 130 ml/val. drėkinimo greičiu.