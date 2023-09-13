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Visos serijos

  • Originalus drėkinimo filtras 2000 ir 3000 serijai
  • Originalus drėkinimo filtras 2000 ir 3000 serijai
  • Originalus drėkinimo filtras 2000 ir 3000 serijai
  • Originalus drėkinimo filtras 2000 ir 3000 serijai
  • Originalus drėkinimo filtras 2000 ir 3000 serijai
  • Originalus drėkinimo filtras 2000 ir 3000 serijai
  • Originalus drėkinimo filtras 2000 ir 3000 serijai
  • Originalus drėkinimo filtras 2000 ir 3000 serijai

Originalus pakaitinis filtrasDrėkinimo filtras

FY3446/30

3
| (1) Apžvalga
Originalus drėkinimo filtras 2000 ir 3000 serijai
Originalus „Philips“ drėkinimo filtras idealiai tinka prietaisui, kad jis nuolat veiktų našiai. Jam naudojama „NanoCloud“ technologija, kuri skleidžia nematomą miglą sudrėkindama orą ir 99 % sumažindama bakterijų pasklidimą (1)
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Suderinami produktai
2000 serija

2000 serija
Oro drėkintuvas

HU2716/10

2000 serija

2000 serija
Oro drėkintuvas

HU2718/10

3000 serija

3000 serija
Oro drėkintuvas

HU3916/10

3000 serija

3000 serija
Oro drėkintuvas

HU3918/10

Higieniškai drėkinanti „NanoCloud“ technologija

Originalus drėkinimo filtras 2000 ir 3000 serijai

  • Tinka 2000 ir 3000 serijai

  • Dėžutėje: 1 filtras

  • Naudojimo trukmė 6 mėn.

  • Originalus „Philips“ filtras

Tinka „Philips“ 2000 ir 3000 serijos oro drėkintuvams

Tinka „Philips“ 2000 ir 3000 serijos oro drėkintuvams

Pakaitiniai filtrai „Philips“ 2000 ir 3000 serijos oro drėkintuvams: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Oro drėkintuvo modelį galite rasti prietaiso apačioje.

Ilgalaikiai filtrai, veikiantys iki 6 mėnesių

Ilgalaikiai filtrai, veikiantys iki 6 mėnesių

Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 6 mėnesių (1), sumažindami nepatogumus ir išlaidas

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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3.0

iš 5

1

Apžvalga

5
4
2
1

13/09/2023

Україна

Україна

Свою функцію виконує

Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.

Argumentai už

Функцію виконує

Argumentai prieš

Чорніє фільтр

Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.

  2. (2) Palyginti su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, remiantis nepriklausomoje laboratorijoje atliktu tyrimu