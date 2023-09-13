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FY3446/30
Tinka 2000 ir 3000 serijai
Dėžutėje: 1 filtras
Naudojimo trukmė 6 mėn.
Originalus „Philips“ filtras
Pakaitiniai filtrai „Philips“ 2000 ir 3000 serijos oro drėkintuvams: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Oro drėkintuvo modelį galite rasti prietaiso apačioje.
Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 6 mėnesių (1), sumažindami nepatogumus ir išlaidas
Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.
3.0
iš 5
1
Apžvalga
13/09/2023
Україна
Свою функцію виконує
Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.
Argumentai už
Функцію виконує
Argumentai prieš
Чорніє фільтр
Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
(1) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.
(2) Palyginti su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, remiantis nepriklausomoje laboratorijoje atliktu tyrimu