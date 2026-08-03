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Originalus pakaitinis filtras Drėkinimo filtras

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Originalus pakaitinis filtrasDrėkinimo filtras

FY3446/30

Originalus pakaitinis filtras Drėkinimo filtras

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Vadovai ir dokumentacija

Originalus „Philips“ drėkinimo filtras idealiai tinka prietaisui, kad jis nuolat veiktų našiai. Jam naudojama „NanoCloud“ technologija, kuri skleidžia nematomą miglą sudrėkindama orą ir 99 % sumažindama bakterijų pasklidimą (1)

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  • 3 August 2026

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