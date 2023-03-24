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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Drėkina iki 32 m² ploto patalpas
200 ml/val. drėkinimo greitis
Iki 99 % mažiau bakterijų
Automatiniai drėgnumo nustatymai
Naudojant unikalią „NanoCloud“ technologiją, gryno vandens garai gaunami natūralaus garavimo metu. Itin smulki „NanoCloud“ dulksna yra nematoma akimis ir prie jos labai sunku prisitvirtinti bakterijoms ar likučiams – palyginti su įprastais ultragarsiniais drėkintuvais, oras drėkinimas išskiriant iki 99 % mažiau bakterijų. (1)
360 laipsnių difuzorius drėkinamą orą tolygiai paskirsto visoje patalpoje. Itin smulkūs „NanoCloud“ garai keliauja toliau ir apsaugo nuo pernelyg didelio prisotinimo, kad drėkinimas būtų veiksmingas, ypač didesnėse patalpose.
3 ventiliatoriaus greičio ir automatinės nuostatos užtikrina jūsų pasirinktą veikimą ir patogumą. Drėkintuvas, pasiekiantis iki 200 ml/val. greitį, veiksmingai drėkina bet kurią iki 32 m2 ploto patalpą. (2,3)
4.6
iš 5
51
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Лэди Орхидея
24/03/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
2000 Series HU2716/10 Зволожувач повітря
Зволожувач повітря дуже сподобався: гарний вигляд, показники вогогості показує корректно... Три дні роботи зволожувача, він повітря зволожив до заданної відмітки, я зрозуміла, що моэ довкілля потребувало вологи... Працює дійсно без мокрих слідів та білих нальотів. Необхідно часто підливати воду, особливо коли прилад працює на 2й і більше швидкості. Користуюсь очищеною водою, і повітря реально відчувається, як гірське. Мне этот очиститель воздуха очень нравится.
Argumentai už
Гарний дизайн, вигляд елегантний, пластик дуже якісний, Працює дійсно без мокрих слідів та білих нальотів.
Argumentai prieš
Необхідно часто підливати воду, особливо коли прилад працює на 2й і більше швидкості.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
Chayka77
27/04/2022
Україна
Akcijos dalis
Прилад для комфорту
Нещодавно в нашій родині відбулося поповнення. І як турботливі батьки, ми з чоловіком придбали цей зволожувач. Коли народилася наша перша донечка у нас був звичайний, проте нам порадили зупинитися саме на цій фірмі. І ми не помилилася у виборі. Їх технологія холодного пару - це дещо! Ніякого конденсату на підлозі, ніякого осаду на меблях. Зручне керування, дуже тихий у нічному режимі.
Argumentai už
Функціонал
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
24/04/2022
Україна
Philips darbuotojas
Маленький помічник
[Employee of philipsglobal] Користуюсь цим зволожувачем уже цілий рік. Добре справляється зі своєю роботою. Чудова фільтрація. Гарний дизайн, компактний. Тихий. Рекомендую.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
(1) Palyginta su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, išbandyta nepriklausomoje laboratorijoje.
(2) Išbandyta pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje. Pradinė temperatūra 23 ± 2 °C ir santykinė drėgmė 30 ± 2 %
(3) Apskaičiuota pagal AHAM HU-1-2016 7.3 punktą, remiantis drėkinimo efektyvumu, kuris išbandytas pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje.
(4) Mineralų nusėdimas ant baldų išbandytas trečiosios šalies laboratorijoje per 3 valandas pagal DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Išbandyta pagal GB 21551.3-2010 trečiosios šalies laboratorijoje. Ozono, TVOC, PM10 ir UV intensyvumas mažesnis už ribinį.
(6) Apskaičiuota esant pilnam 2 l vandens bakeliui ir prietaisui veikiant 130 ml/val. drėkinimo greičiu.