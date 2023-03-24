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  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro

2000 serijaOro drėkintuvas

HU2716/10

4.6
| (51) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
Įkvėpkite kitokio oro
Pripildykite namus malonaus ir švaraus oro. Jam drėkinti naudojant „NanoCloud“ technologiją, nelieka baltų dulkių ar drėgnų dėmių, o bakterijų – net 99 % mažiau (1). Išmanieji jutikliai ir tolygus oro paskirstymas užtikrina tobulą drėgnį visoje patalpoje.
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Drėkina sausą orą ir automatiškai reguliuoja

Įkvėpkite kitokio oro

  • Drėkina iki 32 m² ploto patalpas

  • 200 ml/val. drėkinimo greitis

  • Iki 99 % mažiau bakterijų

  • Automatiniai drėgnumo nustatymai

Iki 99 % mažiau bakterijų su „NanoCloud“ technologija (1)

Iki 99 % mažiau bakterijų su „NanoCloud“ technologija (1)

Naudojant unikalią „NanoCloud“ technologiją, gryno vandens garai gaunami natūralaus garavimo metu. Itin smulki „NanoCloud“ dulksna yra nematoma akimis ir prie jos labai sunku prisitvirtinti bakterijoms ar likučiams – palyginti su įprastais ultragarsiniais drėkintuvais, oras drėkinimas išskiriant iki 99 % mažiau bakterijų. (1)

Tolygi veiksminga cirkuliacija patalpoje

Tolygi veiksminga cirkuliacija patalpoje

360 laipsnių difuzorius drėkinamą orą tolygiai paskirsto visoje patalpoje. Itin smulkūs „NanoCloud“ garai keliauja toliau ir apsaugo nuo pernelyg didelio prisotinimo, kad drėkinimas būtų veiksmingas, ypač didesnėse patalpose.

Efektyvus veikimas iki 32 m2 patalpose (3)

Efektyvus veikimas iki 32 m2 patalpose (3)

3 ventiliatoriaus greičio ir automatinės nuostatos užtikrina jūsų pasirinktą veikimą ir patogumą. Drėkintuvas, pasiekiantis iki 200 ml/val. greitį, veiksmingai drėkina bet kurią iki 32 m2 ploto patalpą. (2,3)

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

51

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

24/03/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

2000 Series HU2716/10 Зволожувач повітря

Зволожувач повітря дуже сподобався: гарний вигляд, показники вогогості показує корректно... Три дні роботи зволожувача, він повітря зволожив до заданної відмітки, я зрозуміла, що моэ довкілля потребувало вологи... Працює дійсно без мокрих слідів та білих нальотів. Необхідно часто підливати воду, особливо коли прилад працює на 2й і більше швидкості. Користуюсь очищеною водою, і повітря реально відчувається, як гірське. Мне этот очиститель воздуха очень нравится.

Argumentai už

Гарний дизайн, вигляд елегантний, пластик дуже якісний, Працює дійсно без мокрих слідів та білих нальотів.

Argumentai prieš

Необхідно часто підливати воду, особливо коли прилад працює на 2й і більше швидкості.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря

27/04/2022

Україна

Україна

Прилад для комфорту

Нещодавно в нашій родині відбулося поповнення. І як турботливі батьки, ми з чоловіком придбали цей зволожувач. Коли народилася наша перша донечка у нас був звичайний, проте нам порадили зупинитися саме на цій фірмі. І ми не помилилася у виборі. Їх технологія холодного пару - це дещо! Ніякого конденсату на підлозі, ніякого осаду на меблях. Зручне керування, дуже тихий у нічному режимі.

Argumentai už

Функціонал

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря

24/04/2022

Україна

Україна

Philips darbuotojas

Маленький помічник

[Employee of philipsglobal] Користуюсь цим зволожувачем уже цілий рік. Добре справляється зі своєю роботою. Чудова фільтрація. Гарний дизайн, компактний. Тихий. Рекомендую.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Palyginta su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, išbandyta nepriklausomoje laboratorijoje.

  2. (2) Išbandyta pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje. Pradinė temperatūra 23 ± 2 °C ir santykinė drėgmė 30 ± 2 %

  3. (3) Apskaičiuota pagal AHAM HU-1-2016 7.3 punktą, remiantis drėkinimo efektyvumu, kuris išbandytas pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje.

  4. (4) Mineralų nusėdimas ant baldų išbandytas trečiosios šalies laboratorijoje per 3 valandas pagal DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Išbandyta pagal GB 21551.3-2010 trečiosios šalies laboratorijoje. Ozono, TVOC, PM10 ir UV intensyvumas mažesnis už ribinį.

  6. (6) Apskaičiuota esant pilnam 2 l vandens bakeliui ir prietaisui veikiant 130 ml/val. drėkinimo greičiu.