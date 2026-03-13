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Oro valytuvas ir oro drėkintuvas
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2000 serija Oro drėkintuvas
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HU2716/10
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EDC 504 HU2716 HU2718 - English (US)
Important Information Manual Philips 2000 Series Air humidifier HU2716/10 - English (US)
Visi (3)
Iš „Philips“ drėkintuvo nesklinda vandens garai / migla
Ar turėčiau iš naujo nustatyti „Philips“ oro valytuvą arba drėkintuvą pakeitęs arba išvalęs filtrą?
„Philips“ drėkintuvo arba „Combi“ valytuvo–drėkintuvo laikymas
Originalus pakaitinis filtrasDrėkinimo filtras
Neveikia „Philips“ drėkintuvo mažo vandens lygio lemputė
Iš „Philips“ drėkintuvo sklinda blogas kvapas
„Philips“ drėkintuvas nedrėkina oro
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