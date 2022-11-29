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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Drėkina iki 45 m² ploto patalpas
300 ml/val. drėkinimo greitis
Iki 99 % mažiau bakterijų
Automatiniai drėgnumo nustatymai
Naudojant unikalią „NanoCloud“ technologiją, gryno vandens garai gaunami natūralaus garavimo metu. Itin smulki „NanoCloud“ dulksna yra nematoma akimis ir prie jos labai sunku prisitvirtinti bakterijoms ar likučiams – palyginti su įprastais ultragarsiniais drėkintuvais, oras drėkinimas išskiriant iki 99 % mažiau bakterijų. (1)
3 ventiliatoriaus greičio ir automatinės nuostatos užtikrina jūsų pasirinktą veikimą ir patogumą. Drėkintuvas, pasiekiantis iki 300 ml/val. greitį, veiksmingai drėkina bet kurią iki 45 m2 ploto patalpą. (2,3)
360 laipsnių difuzorius drėkinamą orą tolygiai paskirsto visoje patalpoje. Itin smulkūs „NanoCloud“ garai keliauja toliau ir apsaugo nuo pernelyg didelio prisotinimo, kad drėkinimas būtų veiksmingas, ypač didesnėse patalpose.
4.7
iš 5
15
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Divná lama
29/11/2022
Česká republika
Zvlhčovač vzduchu
Výrobek zakoupen kvůli dětem do paneláku. Splnil naše očekávání
Argumentai už
Jednoduché ovládání, noční režim
Argumentai prieš
Žádné
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Bezinka
28/11/2022
Česká republika
Skvělý doporučený výrobek.
Na základě doporučení známých přátel jsme zakoupili tento váš výrobek a jsme s ním velice spokojeni.
Argumentai už
Zlepšení zdravotního stavu
Argumentai prieš
Žádné
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
M123456789101112
22/11/2022
Česká republika
Spokojenost
Zakoupeno kvůli suchému kašli. Zvlhčovač funguje jak má a kašel zmizel, zlepšení cítím hlavně v noci.
Argumentai už
Funguje jak má
Argumentai prieš
Žádná
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
(1) Palyginta su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, išbandyta nepriklausomoje laboratorijoje.
(2) Išbandyta pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje. Pradinė temperatūra 23 ± 2 °C ir santykinė drėgmė 30 ± 2 %
(3) Apskaičiuota pagal AHAM HU-1-2016 7.3 punktą, remiantis drėkinimo efektyvumu, kuris išbandytas pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje.
(4) Mineralų nusėdimas ant baldų išbandytas trečiosios šalies laboratorijoje per 3 valandas pagal DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Išbandyta pagal GB 21551.3-2010 trečiosios šalies laboratorijoje. Ozono, TVOC, PM10 ir UV intensyvumas mažesnis už ribinį.
(6) Apskaičiuota esant pilnam 3 l vandens bakeliui ir prietaisui veikiant 150 ml/val. drėkinimo greičiu.