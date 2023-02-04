30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Drėkina iki 45 m² ploto patalpas
300 ml/val. drėkinimo greitis
Iki 99 % mažiau bakterijų
Automatiniai drėgnumo nustatymai
Naudojant unikalią „NanoCloud“ technologiją, gryno vandens garai gaunami natūralaus garavimo metu. Itin smulki „NanoCloud“ dulksna yra nematoma akimis ir prie jos labai sunku prisitvirtinti bakterijoms ar likučiams – palyginti su įprastais ultragarsiniais drėkintuvais, oras drėkinimas išskiriant iki 99 % mažiau bakterijų. (1)
3 ventiliatoriaus greičio ir automatinės nuostatos užtikrina jūsų pasirinktą veikimą ir patogumą. Drėkintuvas, pasiekiantis iki 300 ml/val. greitį, veiksmingai drėkina bet kurią iki 45 m2 ploto patalpą. (2,3)
360 laipsnių difuzorius drėkinamą orą tolygiai paskirsto visoje patalpoje. Itin smulkūs „NanoCloud“ garai keliauja toliau ir apsaugo nuo pernelyg didelio prisotinimo, kad drėkinimas būtų veiksmingas, ypač didesnėse patalpose.
4.9
iš 5
91
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Motsak
04/02/2023
Україна
Чудово зволожує
В мене через опалення низька волоність, слизова оболонка дуже пересихає через що погано сплю. Цей прилад вирішив мою проблему. Тільки через низьку вологість його дуже часто треба заливати, а води туди влазить багато близько 3л
Argumentai už
Усуває сухість повітря
Argumentai prieš
В В тихому режимі не показує що відсутня вода на дисплеї
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
ТатaP
10/11/2021
Україна
Akcijos dalis
Чудова функция
Рекомендую , вся ваша продукция мне очень нравится, очень хорошо чистит воздух
Argumentai už
Мощность, хорошее очищение
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
Zak24
09/11/2021
Україна
Akcijos dalis
Вибір “number one”
Дуже чудова і потрібна річ, супер дизайн, цифровий дісплей , індикатор рівня води , мінімальний рівень шуму вночі , рівномірно зволожує повітря!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
(1) Palyginta su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, išbandyta nepriklausomoje laboratorijoje.
(2) Išbandyta pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje. Pradinė temperatūra 23 ± 2 °C ir santykinė drėgmė 30 ± 2 %
(3) Apskaičiuota pagal AHAM HU-1-2016 7.3 punktą, remiantis drėkinimo efektyvumu, kuris išbandytas pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje.
(4) Mineralų nusėdimas ant baldų išbandytas trečiosios šalies laboratorijoje per 3 valandas pagal DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Išbandyta pagal GB 21551.3-2010 trečiosios šalies laboratorijoje. Ozono, TVOC, PM10 ir UV intensyvumas mažesnis už ribinį.
(6) Apskaičiuota esant pilnam 3 l vandens bakeliui ir prietaisui veikiant 150 ml/val. drėkinimo greičiu.