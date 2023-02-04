GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro
  • Įkvėpkite kitokio oro

3000 serijaOro drėkintuvas

HU3918/10

4.9
| (91) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Įkvėpkite kitokio oro
Pripildykite namus malonaus ir švaraus oro. Jam drėkinti naudojant „NanoCloud“ technologiją, nelieka baltų dulkių ar drėgnų dėmių, o bakterijų – net 99 % mažiau (1). Išmanieji jutikliai ir tolygus oro paskirstymas užtikrina tobulą drėgnį visoje patalpoje.
Peržiūrėti visas naudas

Drėkina sausą orą ir automatiškai reguliuoja

Įkvėpkite kitokio oro

  • Drėkina iki 45 m² ploto patalpas

  • 300 ml/val. drėkinimo greitis

  • Iki 99 % mažiau bakterijų

  • Automatiniai drėgnumo nustatymai

Iki 99 % mažiau bakterijų su „NanoCloud“ technologija (1)

Iki 99 % mažiau bakterijų su „NanoCloud“ technologija (1)

Naudojant unikalią „NanoCloud“ technologiją, gryno vandens garai gaunami natūralaus garavimo metu. Itin smulki „NanoCloud“ dulksna yra nematoma akimis ir prie jos labai sunku prisitvirtinti bakterijoms ar likučiams – palyginti su įprastais ultragarsiniais drėkintuvais, oras drėkinimas išskiriant iki 99 % mažiau bakterijų. (1)

Efektyvus veikimas iki 45 m2 patalpose (3)

Efektyvus veikimas iki 45 m2 patalpose (3)

3 ventiliatoriaus greičio ir automatinės nuostatos užtikrina jūsų pasirinktą veikimą ir patogumą. Drėkintuvas, pasiekiantis iki 300 ml/val. greitį, veiksmingai drėkina bet kurią iki 45 m2 ploto patalpą. (2,3)

Tolygi veiksminga cirkuliacija patalpoje

Tolygi veiksminga cirkuliacija patalpoje

360 laipsnių difuzorius drėkinamą orą tolygiai paskirsto visoje patalpoje. Itin smulkūs „NanoCloud“ garai keliauja toliau ir apsaugo nuo pernelyg didelio prisotinimo, kad drėkinimas būtų veiksmingas, ypač didesnėse patalpose.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

91

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

04/02/2023

Україна

Україна

Чудово зволожує

В мене через опалення низька волоність, слизова оболонка дуже пересихає через що погано сплю. Цей прилад вирішив мою проблему. Тільки через низьку вологість його дуже часто треба заливати, а води туди влазить багато близько 3л

Argumentai už

Усуває сухість повітря

Argumentai prieš

В В тихому режимі не показує що відсутня вода на дисплеї

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

10/11/2021

Україна

Україна

Чудова функция

Рекомендую , вся ваша продукция мне очень нравится, очень хорошо чистит воздух

Argumentai už

Мощность, хорошее очищение

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

09/11/2021

Україна

Україна

Вибір “number one”

Дуже чудова і потрібна річ, супер дизайн, цифровий дісплей , індикатор рівня води , мінімальний рівень шуму вночі , рівномірно зволожує повітря!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Palyginta su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, išbandyta nepriklausomoje laboratorijoje.

  2. (2) Išbandyta pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje. Pradinė temperatūra 23 ± 2 °C ir santykinė drėgmė 30 ± 2 %

  3. (3) Apskaičiuota pagal AHAM HU-1-2016 7.3 punktą, remiantis drėkinimo efektyvumu, kuris išbandytas pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje.

  4. (4) Mineralų nusėdimas ant baldų išbandytas trečiosios šalies laboratorijoje per 3 valandas pagal DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Išbandyta pagal GB 21551.3-2010 trečiosios šalies laboratorijoje. Ozono, TVOC, PM10 ir UV intensyvumas mažesnis už ribinį.

  6. (6) Apskaičiuota esant pilnam 3 l vandens bakeliui ir prietaisui veikiant 150 ml/val. drėkinimo greičiu.