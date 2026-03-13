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Nutraukta gamyba
Palaikymas
HU4801/01
Nutraukta gamyba
Neveikia „Philips“ drėkintuvo mažo vandens lygio lemputė
Ant „Philips“ drėkintuvo filtro yra baltų / geltonų dėmių
Iš „Philips“ drėkintuvo sklinda blogas kvapas
„Philips“ drėkintuvas nedrėkina oro
Iš „Philips“ drėkintuvo vandens bakelio bėga vanduo
Mano „Philips“ oro drėkintuvas nustojo veikti
Iš „Philips“ oro valytuvo sklinda blogas ar nemalonus kvapas