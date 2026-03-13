30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HU4813/10
Nutraukta gamyba
Neveikia „Philips“ drėkintuvo mažo vandens lygio lemputė
Ant „Philips“ drėkintuvo filtro yra baltų / geltonų dėmių
Iš „Philips“ drėkintuvo sklinda blogas kvapas
Iš „Philips“ drėkintuvo vandens bakelio bėga vanduo
Mano „Philips“ oro drėkintuvas nustojo veikti
„Philips“ drėkintuvas nedrėkina oro
Iš „Philips“ oro valytuvo sklinda blogas ar nemalonus kvapas