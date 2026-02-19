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Išmanusis šepetėlis asmeniniam, švelniam valymui
Rodo kasdienio dantų valymo rezultatus su įmontuotu išmaniuoju ekranu. Švelnus dantenoms su nauju „gum pro“ režimu ir spaudimo jutikliu, skirtu burnos sveikatai. Valykite su „G3 Premium Gum Care“ šepetėlio galvute, kad valymas būtų išskirtinis.
30 dienų pinigų grąžinimo
Papildoma garantija +1 metai
Išmanusis ekranas
Pažangi „Sonic“ technologija
Spaudimo jutiklis
5 valymo režimai
Jūsų „Philips Sonicare Advanced Clean“ turi pažangų jutiklį, kuris matuoja valant dantis daromą spaudimą. Jei spaudžiate per stipriai, dantų šepetėlis iškart pateiks grįžtamąjį ryšį, nurodantį, kad reikia sumažinti spaudimą. Šis grįžtamasis ryšys pateikiamas oranžiniu šviesos žiedu, esančiu rankenos apačioje.
Įmontuotame išmaniajame ekrane iškart matysite šepetėlio spaudimą, valymo trukmę, akumuliatoriaus įkrovos lygį ir net kada reikia pakeisti šepetėlio galvutę. Vos vienu paspaudimu greitai suprasite svarbiausią informaciją, padėsiančią pagerinti dantų valymo įpročius, nereikės net diegti programėlės.
Mūsų unikali garsinė valymo technologija kruopščiai sukalibruota, kad sukurtų švelnius mikroburbuliukus, kurie prasiskverbia giliai į tarpdančius. Dantys švelniai valomi 31 tūkst. šepetėlio judesių per minutę**, suskaidomos ir pašalintos apnašos, užtikrinant išskirtinę kasdienę švarą.
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4.8
iš 5
32
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Sandra Wojtek
19/02/2026
Polska
Akcijos dalis
niezastąpiona!
Używam tej szczoteczki sonicznej od kilku tygodni i jestem naprawdę pod wrażeniem 💯. Technologia soniczna dokładnie usuwa płytkę nazębną nawet z trudno dostępnych miejsc, a różne tryby (m.in. codzienne Clean, delikatny Sensitive, intensywny Deep Clean czy tryb do przebarwień) sprawiają, że mogę dopasować mycie do swoich potrzeb każdego dnia🤍
Argumentai už
5 trybów pracy, czujnik siły nacisku , bardzo skuteczne czyszczenie
Argumentai prieš
jedna końcówka w zestawie, brak łączności z aplikacją
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Szczoteczka Soniczna HX3792/11 Szczoteczka soniczna
Naudojimo data 2026-01-19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Szczoteczka Soniczna HX3792/11 Szczoteczka soniczna
Naudojimo data 2026-01-19
Ania P
19/02/2026
Polska
Akcijos dalis
Polecam
Philips Sonicare Advanced Clean to bardzo skuteczna szczoteczka soniczna, która dokładnie czyści zęby i pozostawia uczucie świeżości jak po wizycie u dentysty. Ma timer i czujnik nacisku, a bateria długo trzyma. Świetny wybór dla osób, które chcą poprawić higienę jamy ustnej i zainwestować w skuteczne, nowoczesne rozwiązanie. Polecam!
Argumentai už
Bateria / wygląd / jakość
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Szczoteczka Soniczna HX3792/11 Szczoteczka soniczna
Naudojimo data 2025-01-19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Szczoteczka Soniczna HX3792/11 Szczoteczka soniczna
Naudojimo data 2025-01-19
Marysia Lnn
17/02/2026
Polska
Akcijos dalis
Zęby czyste jak po wizycie u dentysty
Przesiadka ze zwykłej szczoteczki elektrycznej na ten model Sonicare to przepaść. Uczucie czystości jest niesamowite, zęby są idealnie gładkie. Szczoteczka ma aż 5 programów – mi najbardziej pasuje tryb "Gum Pro" do masażu dziąseł i klasyczny "Clean". Najlepszą funkcją jest jednak wizualny czujnik nacisku – dioda na dole świeci na czerwono, gdy dociskam za mocno, co uratowało moje dziąsła. Design w czarnym macie wygląda bardzo nowocześnie i premium. Przy obecnej promocji to najlepszy wybór na rynku.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Szczoteczka Soniczna HX3792/11 Szczoteczka soniczna
Naudojimo data 2025-01-17
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Szczoteczka Soniczna HX3792/11 Szczoteczka soniczna
Naudojimo data 2025-01-17
Studie
Naudojant su „G3 Premium Gum Care“ šepetėlio galvute „Clean“ režimu, palyginus su įprastu dantų šepetėliu; laboratorinio tyrimo metu faktiniai rezultatai gali skirtis.
„Gum Pro“ arba „White“ režimu