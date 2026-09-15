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„Philips“ Sonicare Advanced Clean „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
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HX3792/11
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ES atitikties deklaracija - English (US)
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Kodėl tarp mano šepetėlio galvutės ir rankenos yra tarpas?
Kaip užregistruoti dantų šepetėlį „Sonicare“?
Ar galiu naudoti „Sonicare“ įkroviklį su kitais dantų šepetėliais?
Philips SonicareUSB-A maitinimo adapteris
Mano „Sonicare“ dantų šepetėlio galvutė nukrenta
Mano „Sonicare“ dantų šepetėlis nevibruoja
„Sonicare“ dantų šepetėlis vibruoja per stipriai
„Sonicare“ dantų šepetėlis neįsikrauna
Dantų šepetėlis „Sonicare“ vibruoja silpniau
„Philips Sonicare“ dantų šepetėlis labai garsiai veikia
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