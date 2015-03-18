Go to promotion

Prenumeruokite naujienlaiškį ir laimėkite!

02

d

06

h

:

52

m

:

28

s

Skaityti daugiau

GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Vieno gaminio nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Vieno gaminio nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare FlexCare PlatinumĮkraunamas dantų šepetėlis

HX9182/10

4.9

| (37) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Išskirtinė tarpdančių švara

„Philips“ šepetėlis „Sonicare FlexCare Platinum“ su devyniomis unikaliomis valymo parinktimis, intuityviu spaudimo jutikliu ir pažangia šepetėlio galvutės technologija valo geriau už įprastą šepetėlį, todėl efektyviau pašalinsite apnašas ir mėgausitės sveikesnėmis dantenomis.

Peržiūrėti visas naudas
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odontologų dažniausiai rekomenduojamas elektrinių dantų šepetėlių prekės ženklas1

Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų iš tarpdančių*

Išskirtinė tarpdančių švara

  • 3 režimai, 3 intensyvumo nustatymai

  • 2 šepetėlių galvutės

  • Su spaudimo jutikliu

  • UV šepet. galvučių dezinf. priemonė

Pasirinkite tinkamiausią režimą ir intensyvumą

Pasirinkite tinkamiausią režimą ir intensyvumą

Norėdami pasirinkti sau tinkamiausią valymo režimą, galite rinktis tris valymosi su „FlexCare Platinum“ režimus: „Clean“, „White“ arba „Gum care“; taip pat galite rinktis iš trijų intensyvumo nustatymų: žemą, vidutinį arba aukštą.

Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad dantenos tampa sveikesnės vos per dvi savaites

Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad dantenos tampa sveikesnės vos per dvi savaites

Specialus dantenų priežiūros režimas skirtas mažinti dantenų kraujavimą ir uždegimą. Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad naudojant „FlexCare Platinum“ dantenos tampa sveikesnės vos per dvi savaites.

Su naująja „InterCare“ šepetėlio galvute tarpdančius išvalysite ypač švariai

Su naująja „InterCare“ šepetėlio galvute tarpdančius išvalysite ypač švariai

Naudodami mūsų naująją pažangios technologijos „InterCare“ šepetėlio galvutę su ypač ilgais šereliais pasieksite gilias ertmes tarpdantėse ir išilgai dantenų linijos, pašalinsite apnašas ir nublizginsite dantis. Kai mėlyni primenamieji šereliai išblunka ir tampa balti, tuomet reikia keisti šepetėlio galvutę.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

37

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

18/03/2015

Latvija

Latvija

Super produkts!!!

Ja nebūtu iegādājies šo produktu, nebūtu zinājis cik šī zobu birste ir lieliska. Pēc katras tīrīšanas reizes - sajūta kā pēc higienista apmeklejuma, zobi tīri, bez aplikuma!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9182/10 Atkārtoti uzlādējama zobu birste

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9182/10 Atkārtoti uzlādējama zobu birste

28/05/2018

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Szczoteczka idealnie czysci

Świetna szczoteczka. Dodatkowo stacja UV dba o higienę. Gorąca polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

28/05/2018

Polska

Polska

Szczoteczka idealnie czysci

Świetna szczoteczka. Dodatkowo stacja UV dba o higienę. Gorąca polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Studie 

  1. Palyginti su valymu vien įprastu šepetėliu rankiniu būdu

  2. dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną, naudojant valymo režimą