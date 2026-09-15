30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HX9182/10
Nutraukta gamyba
Kaip programėlėje „Sonicare“ veikia dantų valymo rekomendacijų funkcija?
Ką rodo „Sonicare“ dantų šepetėlio akumuliatoriaus būsenos lemputės?
Kodėl tarp mano šepetėlio galvutės ir rankenos yra tarpas?
Kaip užregistruoti dantų šepetėlį „Sonicare“?
Kaip pakeisti dantų šepetėlio „Sonicare“ intensyvumo nustatymus?
Ar galiu naudoti „Sonicare“ įkroviklį su kitais dantų šepetėliais?
Sunku uždėti arba nuimti dantų šepetėlio galvutę.
Mano „Sonicare“ dantų šepetėlio galvutė nukrenta
Mano „Sonicare“ dantų šepetėlis nevibruoja
„Sonicare“ dantų šepetėlis neįsikrauna
Dantų šepetėlis „Sonicare“ vibruoja silpniau
Negaliu prijungti savo dantų šepetėlio prie „Sonicare“ programėlės
„Philips Sonicare“ dantų šepetėlis labai garsiai veikia
Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą