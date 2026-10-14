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NA475/00
Traškumas pagal jūsų skonį su „MultiCrisp“ technologija
Su mūsų 10 l dviejų krepšelių „Airfryer“ galite pagaminti du pilnus patiekalus su skirtingu traškumo lygiu – trapų vištieną vienoje pusėje, ypač traškias bulvytes kitoje. 100 % saugus, be PFAS keramikinis dangos sluoksnis, tinkančios plauti indaplovėje dalys.
Kiekvienas patiekalas – tiksliai toks, koks reikia
2 × 5 l krepšeliai bet kokiam patiekalui
Sinchronizuokite, kad baigtų kartu
Lengva valyti
Minkštas, traškus arba itin traškus – 3 unikalūs traškumo lygiai, kurie atskleidžia geriausias kiekvieno patiekalo savybes. Dinamiškas ventiliatoriaus greitis ir temperatūra automatiškai prisitaiko prie kiekvieno ingrediento, užtikrinant vienodus rezultatus kiekvieną kartą. Minkštas – švelnus kepimas, išlaikantis vidinį sultingumą. Idealus žuviai, keptoms daržovėms ar pūriems pyragams. Traškus – auksinės spalvos paviršius. Puikus bulvytėms, vištienos gabaliukams ar pavasario ritinėliams. Itin traškus – giliai apskrudęs, traškus paviršius su tobulu ant grotelių keptos tekstūros įspūdžiu. Idealus apskrudusiai vištienai, karamelizuotiems batat arba keptoms paprikoms.
Su dviem krepšeliais ir „MultiCrisp“ technologija kiekvienas gauna tai, ko nori – jūs mėgstate itin traškų, jie teikia pirmenybę minkštam. Tie patys vištienos sparneliai, du tobulai skirtingi rezultatai, visi vienu metu.
Ar receptas reikalauja sultingo žuvies, pūkuoto pyrago ar ant grotelių keptos vištienos? Daugiau nebereikės bandymų ir klaidų ar nuolatinio nustatymų koregavimo, kad gautumėte tiksliai tokį rezultatą, kokio norite.
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Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje keptomis bulvytėmis.
Vidinis laboratorinis matavimas NA47x su lašiša, palyginti su A klasės orkaitės naudojimu. Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo recepto.