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  • 4000 Series, Dual Drawer,NA475/00, NA475/09
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  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • 4000 Series, Dual Drawer,NA476/00,NA476/09
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • 4000 Series, Dual Drawer,NA475/00, NA475/09
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
  • Pakuotės nuotrauka
  • Pakuotės nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • 4000 Series, Dual Drawer,NA475/00, NA475/09
  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • 4000 Series, Dual Drawer,NA476/00,NA476/09
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • 4000 Series, Dual Drawer,NA475/00, NA475/09
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
  • Emocinės naudos teikianti nuotrauka
  • Pakuotės nuotrauka
  • Pakuotės nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka

Nauja

4000 serijosDviejų krepšelių gruzdintuvė

NA475/00

Traškumas pagal jūsų skonį su „MultiCrisp“ technologija

Su mūsų 10 l dviejų krepšelių „Airfryer“ galite pagaminti du pilnus patiekalus su skirtingu traškumo lygiu – trapų vištieną vienoje pusėje, ypač traškias bulvytes kitoje. 100 % saugus, be PFAS keramikinis dangos sluoksnis, tinkančios plauti indaplovėje dalys.

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Tolygiai pagaminta tobulai – be prideginimų, be žalios vidurės.

Traškumas pagal jūsų skonį su „MultiCrisp“ technologija

  • Kiekvienas patiekalas – tiksliai toks, koks reikia

  • 2 × 5 l krepšeliai bet kokiam patiekalui

  • Sinchronizuokite, kad baigtų kartu

  • Lengva valyti

Paruoškite traškų patiekalą pagal jūsų pageidavimus su „MultiCrisp“ technologija

Paruoškite traškų patiekalą pagal jūsų pageidavimus su „MultiCrisp“ technologija

Minkštas, traškus arba itin traškus – 3 unikalūs traškumo lygiai, kurie atskleidžia geriausias kiekvieno patiekalo savybes. Dinamiškas ventiliatoriaus greitis ir temperatūra automatiškai prisitaiko prie kiekvieno ingrediento, užtikrinant vienodus rezultatus kiekvieną kartą. Minkštas – švelnus kepimas, išlaikantis vidinį sultingumą. Idealus žuviai, keptoms daržovėms ar pūriems pyragams. Traškus – auksinės spalvos paviršius. Puikus bulvytėms, vištienos gabaliukams ar pavasario ritinėliams. Itin traškus – giliai apskrudęs, traškus paviršius su tobulu ant grotelių keptos tekstūros įspūdžiu. Idealus apskrudusiai vištienai, karamelizuotiems batat arba keptoms paprikoms.

Kiekvienas gauna tai, ko nori

Kiekvienas gauna tai, ko nori

Su dviem krepšeliais ir „MultiCrisp“ technologija kiekvienas gauna tai, ko nori – jūs mėgstate itin traškų, jie teikia pirmenybę minkštam. Tie patys vištienos sparneliai, du tobulai skirtingi rezultatai, visi vienu metu.

Kiekvienas patiekalas – tiksliai toks, koks reikia

Kiekvienas patiekalas – tiksliai toks, koks reikia

Ar receptas reikalauja sultingo žuvies, pūkuoto pyrago ar ant grotelių keptos vištienos? Daugiau nebereikės bandymų ir klaidų ar nuolatinio nustatymų koregavimo, kad gautumėte tiksliai tokį rezultatą, kokio norite.

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje keptomis bulvytėmis.

  2. Vidinis laboratorinis matavimas NA47x su lašiša, palyginti su A klasės orkaitės naudojimu. Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo recepto.