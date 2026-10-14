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NX1111/00
„Philips Airfryer“ kepimo rinkinio priedas
Ruoškite mėgstamiausius patiekalus su kepimo rinkiniu, pritaikytu jūsų „Philips Airfryer“. Puikiai tinka pyragams, duonai, troškinių kepimui, keksiukams ir dar daugiau!
NA475/00
NA476/00
NA110/00
NA150/00
NA462/80
NA331/10
NA462/70
NA551/00
NA353/10
NA552/00
Idealiai tinka tiek kepimui, tiek gaminimui
Su 7 keksiukų formomis
Galima plauti indaplovėje
Be PFAS keramikinis dangos sluoksnis
Patarimai ir pagalba su nemokama „HomeID“ programėle
Lengvai atraskite naujus būdus naudoti savo oro keptuvę su „Philips“ kepimo rinkiniu, kuris puikiai tinka desertams ir įvairiems sūriems patiekalams.
Pagamintos iš bekvapės silikono, mūsų stilingos keksiukų formelės visada leidžia lengvai kepti, mėgautis ir naudoti pakartotinai.
Mūsų naujos kartos danga neturi PFAS*: nelimpi, ilgaamžė, atspari įbrėžimams ir lengvai valoma.
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Gaminimo/maisto ruošimo paviršiai, pagaminti be PFAS
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