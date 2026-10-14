GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1111/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance

Nauja

„Philips Airfryer“ kepimo rinkinysAirfryers Accessories

NX1111/00

„Philips Airfryer“ kepimo rinkinio priedas

Ruoškite mėgstamiausius patiekalus su kepimo rinkiniu, pritaikytu jūsų „Philips Airfryer“. Puikiai tinka pyragams, duonai, troškinių kepimui, keksiukams ir dar daugiau!

Peržiūrėti visas naudas

Suderinami produktai

4000 serijos

4000 serijos
Dviejų krepšelių gruzdintuvė

NA475/00

4000 serijos

4000 serijos
Dviejų krepšelių gruzdintuvė

NA476/00

1000 serija

1000 serija
„Airfryer” 1000 serijos 3,2 l

NA110/00

1000 serija

1000 serija
„Airfryer“ su dviem krepšeliais

NA150/00

4000 ser. „Airfryer“ su 2 krepšeliais

4000 ser. „Airfryer“ su 2 krepšeliais
Karšto oro gruzdintuvė

NA462/80

3000 serija

3000 serija
„Airfryer“ 6,2 l

NA331/10

4000 serijos

4000 serijos
„Airfryer” su dviem sudėtais krepšiais

NA462/70

5000 serija

5000 serija
Dviejų krepšelių gruzdintuvė

NA551/00

3000 serija

3000 serija
Dviejų krepšelių gruzdintuvė

NA353/10

5000 serija

5000 serija
Dviejų krepšelių gruzdintuvė

NA552/00

Priedai, pritaikyti jūsų „Airfryer“

„Philips Airfryer“ kepimo rinkinio priedas

  • Idealiai tinka tiek kepimui, tiek gaminimui

  • Su 7 keksiukų formomis

  • Galima plauti indaplovėje

  • Be PFAS keramikinis dangos sluoksnis

  • Patarimai ir pagalba su nemokama „HomeID“ programėle

Idealiai tinka tiek kepimui, tiek maisto gaminimui

Idealiai tinka tiek kepimui, tiek maisto gaminimui

Lengvai atraskite naujus būdus naudoti savo oro keptuvę su „Philips“ kepimo rinkiniu, kuris puikiai tinka desertams ir įvairiems sūriems patiekalams.

7 silikoninės keksiukų formelės įvairiems patiekalams

7 silikoninės keksiukų formelės įvairiems patiekalams

Pagamintos iš bekvapės silikono, mūsų stilingos keksiukų formelės visada leidžia lengvai kepti, mėgautis ir naudoti pakartotinai.

Keraminė danga be PFAS

Keraminė danga be PFAS

Mūsų naujos kartos danga neturi PFAS*: nelimpi, ilgaamžė, atspari įbrėžimams ir lengvai valoma.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Gaminimo/maisto ruošimo paviršiai, pagaminti be PFAS

  2. Visi [x] gaminio kodo pabaigoje yra kintamieji.