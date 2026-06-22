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Visos serijos

  • Mūsų pirmoji dviejų krepšelių gruzdintuvė su garų funkcija
  • Mūsų pirmoji dviejų krepšelių gruzdintuvė su garų funkcija
  • Mūsų pirmoji dviejų krepšelių gruzdintuvė su garų funkcija
  • Mūsų pirmoji dviejų krepšelių gruzdintuvė su garų funkcija
  • Mūsų pirmoji dviejų krepšelių gruzdintuvė su garų funkcija
  • Mūsų pirmoji dviejų krepšelių gruzdintuvė su garų funkcija
  • Mūsų pirmoji dviejų krepšelių gruzdintuvė su garų funkcija
  • Mūsų pirmoji dviejų krepšelių gruzdintuvė su garų funkcija
  • Mūsų pirmoji dviejų krepšelių gruzdintuvė su garų funkcija
  • Mūsų pirmoji dviejų krepšelių gruzdintuvė su garų funkcija
  • Mūsų pirmoji dviejų krepšelių gruzdintuvė su garų funkcija
  • Mūsų pirmoji dviejų krepšelių gruzdintuvė su garų funkcija
  • Mūsų pirmoji dviejų krepšelių gruzdintuvė su garų funkcija
  • Mūsų pirmoji dviejų krepšelių gruzdintuvė su garų funkcija

5000 serijaDviejų krepšelių gruzdintuvė

NA552/00

5
| (31) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Mūsų pirmoji dviejų krepšelių gruzdintuvė su garų funkcija
Du krepšeliai gruzdinimui, kepimui, skrudinimui ir kepimui ant grotelių, o viename iš jų taip pat įrengta ruošimo garuose funkcija. Mėgaukitės tobulai paruoštais patiekalais su „RapidAir Plus“ ir „Air Steam“ technologijomis
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Gaminkite 2 atskirus patiekalus taip, kad jie būtų paruošti tuo pačiu metu.

Mūsų pirmoji dviejų krepšelių gruzdintuvė su garų funkcija

  • Traški ir minkšta tekstūra – iki 90 % mažiau riebalų

  • Gaminkite iki tobulumo garuose, kad išgautumėte švelnią ir minkštą tekstūrą

  • Kepimas karštu oru ir garais – tolygūs rezultatai be pridegimų

  • Su garų valymu pamirškite riebalų sankaupas

Traškus ir tobulai iškeptas maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų¹

Traškus ir tobulai iškeptas maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų¹

Unikalios žvaigždės formos „RapidAir Plus“ technologija cirkuliuoja karštą orą aplink maistą greitesniu srautu, užtikrindama tolygų kepimą tiek viduje, tiek išorėje, kad galėtumėte gardžiuotis skaniu naminiu maistu.

2 krepšeliai – 2 dydžiai patiekalams

2 krepšeliai – 2 dydžiai patiekalams

9 l gruzdintuvė su 2 krepšeliais ir garų funkcija: 6 l stalčius pagrindiniams patiekalams, bulvytėms ir mėgstamiausiems patiekalams ir 3 l stalčius garnyrams ir užkandžiams. Jame telpa iki 1100 g bulvyčių, 1600 g daržovių arba 12 vištienos blauzdelių. Didžiajame krepšelyje taip pat telpa visa 1,2 kg sverianti višta

Nustatykite laiką, kada patiekalai bus baigti gaminti kartu

Nustatykite laiką, kada patiekalai bus baigti gaminti kartu

Automatiškai sinchronizuokite gaminimo laiką dviejuose krepšeliuose, kad patiekalai būtų paruošti tuo pačiu metu

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

31

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

22/06/2026

България

България

Чудесен помощник

Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-05-06

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-05-06

04/03/2026

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji do sada!

Imala sam davno prvi Philipsov airfryer, nakon toga i drugu marku, ali ovaj je stvarno drugi level. Možeš peći više stvari odjednom. Para drži hranu sočnom, a automatsko odmašćivanje je genijalno. U upotrebi je svaki dan.🤍

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare

29/12/2025

Slovenija

Slovenija

Odličen airfryer!

Odlična mi je funkcija s paro - vso hrano lahko pogrejem hitro in ostane veliko boljšega okusa, kot sicer - recimo rižota je ravno prav sočna, nič izsušena. všeč mi je tudi, da lahko v vsaki košari uporabljam različne funkcije; npr pečenje in kuhanje s paro.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro

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Atsakomybės apribojimai

  1. ¹ Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje pagamintomis bulvytėmis

  2. ² Išorinis laboratorinis matavimas, pagrįstas vitamino C kiekiu brokoliuose

  3. ³ Kad pasiektumėte optimalių rezultatų, po kiekvieno naudojimo 15 min. naudokite valymo garais funkciją dideliame krepšelyje

  4. ⁴ Lyginama 80 min. viso viščiuko kepimo naudojant garų ir gruzdinimo oru funkciją trukmė su kepimo naudojant tik gruzdinimo oru funkciją trukme

  5. ⁵ Išorinis skonio bandymas su 30 gruzdintuvės naudotojų

  6. ⁶ Vidinis laboratorinis matavimas NA55x su dešrelėmis, lyginant su A klasės orkaitės naudojimu. Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo recepto

  7. ⁷ Vištienos blauzdelė: iki 40 proc. mažiau riebalų nei žalioje