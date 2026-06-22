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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Traški ir minkšta tekstūra – iki 90 % mažiau riebalų
Gaminkite iki tobulumo garuose, kad išgautumėte švelnią ir minkštą tekstūrą
Kepimas karštu oru ir garais – tolygūs rezultatai be pridegimų
Su garų valymu pamirškite riebalų sankaupas
Unikalios žvaigždės formos „RapidAir Plus“ technologija cirkuliuoja karštą orą aplink maistą greitesniu srautu, užtikrindama tolygų kepimą tiek viduje, tiek išorėje, kad galėtumėte gardžiuotis skaniu naminiu maistu.
9 l gruzdintuvė su 2 krepšeliais ir garų funkcija: 6 l stalčius pagrindiniams patiekalams, bulvytėms ir mėgstamiausiems patiekalams ir 3 l stalčius garnyrams ir užkandžiams. Jame telpa iki 1100 g bulvyčių, 1600 g daržovių arba 12 vištienos blauzdelių. Didžiajame krepšelyje taip pat telpa visa 1,2 kg sverianti višta
Automatiškai sinchronizuokite gaminimo laiką dviejuose krepšeliuose, kad patiekalai būtų paruošti tuo pačiu metu
5.0
iš 5
31
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
didito41
22/06/2026
България
Чудесен помощник
Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
frytula
04/03/2026
Hrvatska
Najbolji do sada!
Imala sam davno prvi Philipsov airfryer, nakon toga i drugu marku, ali ovaj je stvarno drugi level. Možeš peći više stvari odjednom. Para drži hranu sočnom, a automatsko odmašćivanje je genijalno. U upotrebi je svaki dan.🤍
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare
Anka_45
29/12/2025
Slovenija
Odličen airfryer!
Odlična mi je funkcija s paro - vso hrano lahko pogrejem hitro in ostane veliko boljšega okusa, kot sicer - recimo rižota je ravno prav sočna, nič izsušena. všeč mi je tudi, da lahko v vsaki košari uporabljam različne funkcije; npr pečenje in kuhanje s paro.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro
¹ Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje pagamintomis bulvytėmis
² Išorinis laboratorinis matavimas, pagrįstas vitamino C kiekiu brokoliuose
³ Kad pasiektumėte optimalių rezultatų, po kiekvieno naudojimo 15 min. naudokite valymo garais funkciją dideliame krepšelyje
⁴ Lyginama 80 min. viso viščiuko kepimo naudojant garų ir gruzdinimo oru funkciją trukmė su kepimo naudojant tik gruzdinimo oru funkciją trukme
⁵ Išorinis skonio bandymas su 30 gruzdintuvės naudotojų
⁶ Vidinis laboratorinis matavimas NA55x su dešrelėmis, lyginant su A klasės orkaitės naudojimu. Rezultatai gali skirtis priklausomai nuo recepto
⁷ Vištienos blauzdelė: iki 40 proc. mažiau riebalų nei žalioje