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UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Visi (14)
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Iš „Philips AirFryer“ sklinda plastiko kvapas
Kur galiu rasti „Philips Airfryer“ skirtų receptų?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
Priedas „Airfryer“ 6,2 lKepimo ant grotelių rinkinys
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“2 sluoksnių kepimo rinkinys
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“Pusryčių rinkinys
Priedas „Airfryer“ 3,2 ir 4,2 lKepimo ant grotelių rinkinys
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XXL
„Airfryer“ priedas
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XL
„Airfryer“ priedasXXL vakarėlių meistro rinkinys
Programėlė „Philips HomeID“ užsidarė arba sutriko
Programėlės „HomeID“ programų prietaisų sąraše nėra „Philips AirFryer“.
„Philips Airfryer“ kelia triukšmą
Su „Philips AirFryer“ paruoštos naminės bulvytės ne tokios, kaip tikėtasi
Iš gruzdintuvės „Philips Airfryer“ sklinda dūmai
Susisiekimas su „Philips“
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