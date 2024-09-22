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„Airfryer“ priedas

HD9905/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
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Padidinkite „Airfryer“ gaminimo galimybes naudodami dviaukštį priedą. Lengviau, greičiau ir sveikiau kepkite, skrudinkite ar kepinkite suvožtinius, vištienos sparnelius, žuvį. Jei reikia daugiau universalumo, naudokite iešmelius ir paruoškite daržovių arba mėsos vėrinukus.
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Suderinami produktai
1000 serija

1000 serija
„Airfryer“ su dviem krepšeliais

NA150/00

5000 serija

5000 serija
Dviejų krepšelių gruzdintuvė

NA551/00

5000 serija

5000 serija
Dviejų krepšelių gruzdintuvė

NA552/00

5000 serija

5000 serija
Dviejų krepšelių gruzdintuvė

NA555/00

3000 serija

3000 serija
„Essential“ XL

HD9270/00

3000 serija

3000 serija
„Essential“ XL

HD9270/90

3000 serija

3000 serija
„Essential“ XL

HD9270/66

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  • Dvigubas sluoksnis XL

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į indaplovę

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į indaplovę

„Airfryer“ dvisluoksnes groteles galima plauti indaplovėje, todėl jas naudoti dar patogiau!

Dviaukštis priedas dar įvairesniems patiekalams

Dviaukštis priedas dar įvairesniems patiekalams

Padidinkite „Airfryer“ gaminimo galimybes naudodami dviaukštį priedą. Lengviau, greičiau ir sveikiau kepkite, skrudinkite ar kepinkite suvožtinius, vištienos sparnelius, žuvį ir kt.

Priedas plokščios formos patiekalams gaminti

Priedas plokščios formos patiekalams gaminti

Su priedu galima gaminti plokščios formos patiekalus, pvz., suvožtinius.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

22/09/2024

Україна

Україна

Супер аксесуар для мультипечі

Чудовий додатковий аксесуар для мультипечі . Круто на ньому робити шашлички з курки , риби та овочеві . Мʼясо залишається соковитим і не плаває в жиру .

Argumentai už

Крута штука

Argumentai prieš

Ні

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL

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