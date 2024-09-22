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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Dvigubas sluoksnis XL
„Airfryer“ dvisluoksnes groteles galima plauti indaplovėje, todėl jas naudoti dar patogiau!
Padidinkite „Airfryer“ gaminimo galimybes naudodami dviaukštį priedą. Lengviau, greičiau ir sveikiau kepkite, skrudinkite ar kepinkite suvožtinius, vištienos sparnelius, žuvį ir kt.
Su priedu galima gaminti plokščios formos patiekalus, pvz., suvožtinius.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Торррррррі
22/09/2024
Україна
Супер аксесуар для мультипечі
Чудовий додатковий аксесуар для мультипечі . Круто на ньому робити шашлички з курки , риби та овочеві . Мʼясо залишається соковитим і не плаває в жиру .
Argumentai už
Крута штука
Argumentai prieš
Ні
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL
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