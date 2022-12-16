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  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
  • Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*

3000 serija„Essential“ XL

HD9270/90

4.9
| (34) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*
Mėgaukitės sveiku maistu, kuris dėl „Rapid Air“ technologijos yra traškus išorėje ir minkštas viduje. Atsisiųskite programėlę „HomeID“ ir kasdien atraskite šimtus skanių receptų.
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Dėl „Rapid Air“ technologijos

Skanus maistas, sunaudojant iki 90 % mažiau riebalų!*

  • „Rapid Air“ technologija

  • 1,2 kg, 6,2 l

  • Juoda

Kepkite sveikiau naudodami „Rapid Air“ technologiją

Kepkite sveikiau naudodami „Rapid Air“ technologiją

Unikalaus jūrų žvaigždės dizaino „Rapid Air“ technologija sūkuriniu būdu suka karštą orą, kad, naudodama mažai aliejaus ar visai be jo, sukurtų skanius maisto produktus, kurie būtų traškūs išorėje ir minkšti viduje.

Gruzdinkite naudodami iki 90 % mažiau riebalų*

Gruzdinkite naudodami iki 90 % mažiau riebalų*

„Philips AirFryer“ naudoja karštą orą gamindama jūsų mėgstamus tobulai traškius maisto produktus su iki 90 % mažiau riebalų.*

Skanūs „AirFryer“ receptai sveikam gyvenimui

Skanūs „AirFryer“ receptai sveikam gyvenimui

Atraskite šimtus patrauklių „AirFryer“ skanaus, sveiko ir greito maisto receptų. „NutriU“ programėlėje receptus kasdieniam naudojimui patvirtino mitybos ekspertai.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

34

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

16/12/2022

Україна

Україна

Зручна, компактна та функціональна

Я готова поставити навіть більше оцінок, та більше немає зірочок) Чудова мультипіч, можна готувати все що захочеться, і випічку, і смажити(навіть смачніше смажить ніж на грилю), грибочки просто перфекто, м’ясо ідеальне. Зручно виставляти температуру та приємно здивувало, що навіть є додаток і там є багато різноманітних рецептів.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

15/12/2022

Україна

Україна

Чудова мультипіч

Ця мультипіч стала для нас незамінним помічником на кухні! Вона готує набагато швидше за духовку і зберігає тепло після приготування, що в теперішній час дуже важливо при постійному відключенні світла. Ще великий плюс що не потрібно використовувати багато олії для приготування і не потрібно нагрівати щоб почати приготування, що також економить час. А страви виходять неймовірно смачні!

Argumentai už

Швидко готує, не потребує попереднього розігріву

Argumentai prieš

Не виявила

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

12/12/2022

Україна

Україна

Чудовий помічник на кухні

Задоволена мультипічкою, швидко та смачного готує страви, страви виходять зі скоринкою та без зайвого жиру. Достатньо великий об’єм чаші.

Argumentai už

Не потребує зайвого часу для розігріву, швидко та смачно.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje

  2. Palyginti su vištienos ir kiaulienos riebalų kiekiu, kai kepama riebaluose ir kiniškoje keptuvėje.

  3. Galima įsigyti tik šalyse, kuriose yra „HomeID“ bendruomenė

  4. Energijos sąnaudos gaminant vieną vištienos krūtinėlę (AF 160 °C be įkaitinimo) arba lašišos filė (200 °C be įkaitinimo), palyginti su A klasės orkaite. Vidutinės procentinės vertės, pagrįstos vidinėmis laboratorinėmis matavimo priemonėmis, naudojant HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 gaminius. Skirtingų gaminių rezultatai gali skirtis.