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„Rapid Air“ technologija
1,2 kg, 6,2 l
Juoda
Unikalaus jūrų žvaigždės dizaino „Rapid Air“ technologija sūkuriniu būdu suka karštą orą, kad, naudodama mažai aliejaus ar visai be jo, sukurtų skanius maisto produktus, kurie būtų traškūs išorėje ir minkšti viduje.
„Philips AirFryer“ naudoja karštą orą gamindama jūsų mėgstamus tobulai traškius maisto produktus su iki 90 % mažiau riebalų.*
Atraskite šimtus patrauklių „AirFryer“ skanaus, sveiko ir greito maisto receptų. „NutriU“ programėlėje receptus kasdieniam naudojimui patvirtino mitybos ekspertai.
4.9
iš 5
34
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Жінка з Донбасу
16/12/2022
Україна
Зручна, компактна та функціональна
Я готова поставити навіть більше оцінок, та більше немає зірочок) Чудова мультипіч, можна готувати все що захочеться, і випічку, і смажити(навіть смачніше смажить ніж на грилю), грибочки просто перфекто, м’ясо ідеальне. Зручно виставляти температуру та приємно здивувало, що навіть є додаток і там є багато різноманітних рецептів.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential
Sofiy98s
15/12/2022
Україна
Akcijos dalis
Чудова мультипіч
Ця мультипіч стала для нас незамінним помічником на кухні! Вона готує набагато швидше за духовку і зберігає тепло після приготування, що в теперішній час дуже важливо при постійному відключенні світла. Ще великий плюс що не потрібно використовувати багато олії для приготування і не потрібно нагрівати щоб почати приготування, що також економить час. А страви виходять неймовірно смачні!
Argumentai už
Швидко готує, не потребує попереднього розігріву
Argumentai prieš
Не виявила
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential
Emma17
12/12/2022
Україна
Akcijos dalis
Чудовий помічник на кухні
Задоволена мультипічкою, швидко та смачного готує страви, страви виходять зі скоринкою та без зайвого жиру. Достатньо великий об’єм чаші.
Argumentai už
Не потребує зайвого часу для розігріву, швидко та смачно.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential
Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje
Palyginti su vištienos ir kiaulienos riebalų kiekiu, kai kepama riebaluose ir kiniškoje keptuvėje.
Galima įsigyti tik šalyse, kuriose yra „HomeID“ bendruomenė
Energijos sąnaudos gaminant vieną vištienos krūtinėlę (AF 160 °C be įkaitinimo) arba lašišos filė (200 °C be įkaitinimo), palyginti su A klasės orkaite. Vidutinės procentinės vertės, pagrįstos vidinėmis laboratorinėmis matavimo priemonėmis, naudojant HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 gaminius. Skirtingų gaminių rezultatai gali skirtis.