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3000 serija „Essential“ XL
Palaikymas
HD9270/90
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Quick start guide Philips Essential Airfryer XL
UKCA-Declaration of Conformity - English (US)
Visi (15)
Kaip nuimti „Philips Airfryer“ krepšelį nuo keptuvės?
Ar reikia ištraukti guminį kamštį iš „Philips Airfryer“ keptuvės?
Kaip naudoti „Philips AirFryer“ išankstinius nustatymus?
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kur galiu rasti „Philips Airfryer“ skirtų receptų?
Priedas „Airfryer“ 6,2 lKepimo ant grotelių rinkinys
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“2 sluoksnių kepimo rinkinys
„Airfryer“ priedas
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XL
Neišsijungia „Philips Airfryer“ įjungimo / išjungimo mygtuko lemputė
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