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Visos serijos

  • Kepimo rinkinys XL
  • Kepimo rinkinys XL
  • Kepimo rinkinys XL
  • Kepimo rinkinys XL
  • Kepimo rinkinys XL
  • Kepimo rinkinys XL
  • Kepimo rinkinys XL
  • Kepimo rinkinys XL
  • Kepimo rinkinys XL
  • Kepimo rinkinys XL
  • Kepimo rinkinys XL
  • Kepimo rinkinys XL
  • Kepimo rinkinys XL
  • Kepimo rinkinys XL
  • Kepimo rinkinys XL
  • Kepimo rinkinys XL
  • Kepimo rinkinys XL
  • Kepimo rinkinys XL

„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XL

HD9945/01

2.6
| (5) Atsiliepimai
Kepimo rinkinys XL
Šis kepimo rinkinys yra tobulas priedas, norint padidinti „XL Airfryer“ universalumą. Kepkite skanią lazaniją, ruoškite troškinius, karius, virkite sriubas, gaminkite tortus, pyragėlius… ir dar daugiau!
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Suderinami produktai
3000 serija

3000 serija
„Airfryer“ 6,2 l

NA331/10

5000 serija

5000 serija
Dviejų krepšelių gruzdintuvė

NA551/00

3000 serija

3000 serija
Dviejų krepšelių gruzdintuvė

NA353/10

5000 serija

5000 serija
Dviejų krepšelių gruzdintuvė

NA552/00

5000 serija

5000 serija
Dviejų krepšelių gruzdintuvė

NA555/00

3000 serija

3000 serija
„Airfryer“ 6,2 l

NA331/00

3000 serija

3000 serija
„Airfryer“ 6,2 l

NA332/00

1000 serija

1000 serija
1000 serijos 6,2 l oro gruzdintuvė

NA130/00

2000 serija

2000 serija
2000 serijos 6,2 l oro gruzdintuvė (sidabrinė)

NA231/00

3000 serija

3000 serija
Dviejų krepšelių gruzdintuvė

NA350/03

Priedai, skirti meistriškai kepti naudojant „Airfryer“

Kepimo rinkinys XL

  • 1 kepimo priedas

  • 9 silikoniniai keksiukų indeliai

Nelimpantis kepimo priedas

Nelimpantis kepimo priedas

Kepimo priedas. Su „Philips Airfryer XL“ kepimo priedų rinkiniu galite gaminti visus mėgstamus kepimo receptus. 2 l talpa puikiai tinka kepti bananų duoną, pyragus, troškinius, mėsą ir kitus patiekalus. Skanaus!

Kasdienis įkvėpimas naujiems receptams

Kasdienis įkvėpimas naujiems receptams

Begalinis įkvėpimas su „Philips HomeID“ receptais iš mūsų ekspertų virėjų ir milijonų naudotojų, kad praplėstumėte savo maisto gaminimo repertuarą. Kuo daugiau naudojate „HomeID“, tuo daugiau suasmenintų rekomendacijų gaunate.*

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į indaplovę

Įrenginį lengva plauti, nes jo dalis galima dėti į indaplovę

„Airfryer“ kepimo priedą ir indelius keksiukams galima saugiai plauti indaplovėje, todėl juos pakartotinai naudoti dar patogiau!

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.6

iš 5

5

Atsiliepimai

4

01/04/2025

Україна

Україна

Всё идеально!

Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)

Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

13/07/2026

Україна

Україна

Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00

Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

04/08/2024

Україна

Україна

Форма жахлива

В піч нормально не ставиться, дуже маленька, щоб запекти картоплю(порізану тонкими слайсами) в ній потрібно ПІВТОРИ ГОДИНИ!!! Якби я знав краще б не купляв! Абсолютно нікчемна річ.

Argumentai už

Тефлонова

Argumentai prieš

Форма, не адаптовано під піч, розмір.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

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