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HD9945/01
NA331/10
NA551/00
NA353/10
NA552/00
NA555/00
NA331/00
NA332/00
NA130/00
NA231/00
NA350/03
1 kepimo priedas
9 silikoniniai keksiukų indeliai
Kepimo priedas. Su „Philips Airfryer XL“ kepimo priedų rinkiniu galite gaminti visus mėgstamus kepimo receptus. 2 l talpa puikiai tinka kepti bananų duoną, pyragus, troškinius, mėsą ir kitus patiekalus. Skanaus!
Begalinis įkvėpimas su „Philips HomeID“ receptais iš mūsų ekspertų virėjų ir milijonų naudotojų, kad praplėstumėte savo maisto gaminimo repertuarą. Kuo daugiau naudojate „HomeID“, tuo daugiau suasmenintų rekomendacijų gaunate.*
„Airfryer“ kepimo priedą ir indelius keksiukams galima saugiai plauti indaplovėje, todėl juos pakartotinai naudoti dar patogiau!
2.6
iš 5
5
Atsiliepimai
ivtk
01/04/2025
Україна
Всё идеально!
Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)
Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
SAM_IM
13/07/2026
Україна
Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00
Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
Пічкао
04/08/2024
Україна
Форма жахлива
В піч нормально не ставиться, дуже маленька, щоб запекти картоплю(порізану тонкими слайсами) в ній потрібно ПІВТОРИ ГОДИНИ!!! Якби я знав краще б не купляв! Абсолютно нікчемна річ.
Argumentai už
Тефлонова
Argumentai prieš
Форма, не адаптовано під піч, розмір.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
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