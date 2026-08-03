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„Airfryer“ priedas Kepimo rinkinys XL

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„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XL

HD9945/01

„Airfryer“ priedas Kepimo rinkinys XL

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Vadovai ir dokumentacija

Šis kepimo rinkinys yra tobulas priedas, norint padidinti „XL Airfryer“ universalumą. Kepkite skanią lazaniją, ruoškite troškinius, karius, virkite sriubas, gaminkite tortus, pyragėlius… ir dar daugiau!

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  • 3 August 2026

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