30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Paprasta naudoti
Laiko ir energijos taupymas
Mažiau aliejaus
Reguliuojamas laikas ir temperatūra
Dabar galite gaminti gardų, kaltės jausmo nekeliantį maistą. Paruoškite sveikus, skoniu nenusileidžiančius patiekalus be aliejaus.
Skrudinkite oru, kepkite ant grotelių, pakepkite ir dar daugiau. Lengvai nustatykite laiką ir temperatūrą 12 skirtingų ruošimo būdų, įskaitant greitą pašildymą, atšildymą ir džiovinimą.
Atraskite tūkstančius nemokamų receptų ir specialių mūsų „Airfryer“ nuostatų. 93 % naudotojų sako, kad „HomeID“ programėlė palengvina maisto ruošimą.**
3.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
21/07/2026
България
Плюсове и минуси - PHILIPS NA130/00 AIR
+Закупих уреда преди 2 седмици. Доволен съм за сега от мощността и бързината на приготвяне на продуктите. Не се налага да включвам голямата фурна и да чакам 20 минутки да загрее за две парчета месо и шепа картофки. -Това от което съм недоволен; Дами и господа от Филипс, как е възможно уред произведен и закупен през 2026 година да няма дори една светлинка да свети че работи? Когато е по шумно в помещението се налага да слагам ръка зад уреда да усетя дали работи или не. Покритието на решетката е по добро от покритието на кошницата в която постоянно залепва и загаря нещо. Мие се трудно поради извитото дъно. Отворите на решетката са големи и при печене на бланширани картофки, част от тях падат долу в кошницата. Дано съ би полезен с мнението си.
Argumentai už
Мощен с голяма кошница
Argumentai prieš
Липса на индикатор че работи. Залепващо покритие на кошницата. Големи отвори на решетката.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l
Date of Use 2026-07-20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l
Date of Use 2026-07-20
Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje keptomis bulvytėmis.
„NutriU“ naudotojų apklausa, 6 000 respondentų, 2021 m.
Vidutiniai procentiniai dydžiai, remiantis laboratoriniais „Philips“ oro gruzdintuvių vertinimais; kepama viena vištienos krūtinėlė (AF nustatymas 160 °C be pakaitinimo) arba lašišos filė (AF nustatymas 200 °C be pakaitinimo) ir lyginama su A klasės orkaite.