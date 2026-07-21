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  • Įvairūs skoniai be jokio vargo
  • Įvairūs skoniai be jokio vargo
  • Įvairūs skoniai be jokio vargo
  • Įvairūs skoniai be jokio vargo
  • Įvairūs skoniai be jokio vargo
  • Įvairūs skoniai be jokio vargo
  • Įvairūs skoniai be jokio vargo
  • Įvairūs skoniai be jokio vargo
  • Įvairūs skoniai be jokio vargo
  • Įvairūs skoniai be jokio vargo
  • Įvairūs skoniai be jokio vargo

1000 serija1000 serijos 6,2 l oro gruzdintuvė

NA130/00

3
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Įvairūs skoniai be jokio vargo
Traškūs išorėje, minkšti viduje. Unikali „RapidAir“ technologija taupo laiką ir energiją bei išsaugo skonį. Paprasčiausiai nustatykite laiką ir temperatūrą bei mėgaukitės gardžiais, sveikais garnyrais ir užkandžiais vos per 15 minučių.
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Nuostabiai trašku su „RapidAir“ technologija

Įvairūs skoniai be jokio vargo

  • Paprasta naudoti

  • Laiko ir energijos taupymas

  • Mažiau aliejaus

  • Reguliuojamas laikas ir temperatūra

Mėgaukitės sveiku maistu sunaudodami iki 90 % mažiau riebalų*

Mėgaukitės sveiku maistu sunaudodami iki 90 % mažiau riebalų*

Dabar galite gaminti gardų, kaltės jausmo nekeliantį maistą. Paruoškite sveikus, skoniu nenusileidžiančius patiekalus be aliejaus.

12 ruošimo būdų viename patogiame prietaise

12 ruošimo būdų viename patogiame prietaise

Skrudinkite oru, kepkite ant grotelių, pakepkite ir dar daugiau. Lengvai nustatykite laiką ir temperatūrą 12 skirtingų ruošimo būdų, įskaitant greitą pašildymą, atšildymą ir džiovinimą.

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Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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3.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
4
2
1

21/07/2026

България

България

Плюсове и минуси - PHILIPS NA130/00 AIR

+Закупих уреда преди 2 седмици. Доволен съм за сега от мощността и бързината на приготвяне на продуктите. Не се налага да включвам голямата фурна и да чакам 20 минутки да загрее за две парчета месо и шепа картофки. -Това от което съм недоволен; Дами и господа от Филипс, как е възможно уред произведен и закупен през 2026 година да няма дори една светлинка да свети че работи? Когато е по шумно в помещението се налага да слагам ръка зад уреда да усетя дали работи или не. Покритието на решетката е по добро от покритието на кошницата в която постоянно залепва и загаря нещо. Мие се трудно поради извитото дъно. Отворите на решетката са големи и при печене на бланширани картофки, част от тях падат долу в кошницата. Дано съ би полезен с мнението си.

Argumentai už

Мощен с голяма кошница

Argumentai prieš

Липса на индикатор че работи. Залепващо покритие на кошницата. Големи отвори на решетката.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l

Date of Use 2026-07-20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l

Date of Use 2026-07-20

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje keptomis bulvytėmis.

  2. „NutriU“ naudotojų apklausa, 6 000 respondentų, 2021 m.

  3. Vidutiniai procentiniai dydžiai, remiantis laboratoriniais „Philips“ oro gruzdintuvių vertinimais; kepama viena vištienos krūtinėlė (AF nustatymas 160 °C be pakaitinimo) arba lašišos filė (AF nustatymas 200 °C be pakaitinimo) ir lyginama su A klasės orkaite.