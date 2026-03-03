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Visos serijos

  • Kepimo rinkinys XXL
  • Kepimo rinkinys XXL
  • Kepimo rinkinys XXL
  • Kepimo rinkinys XXL
  • Kepimo rinkinys XXL
  • Kepimo rinkinys XXL
  • Kepimo rinkinys XXL
  • Kepimo rinkinys XXL
  • Kepimo rinkinys XXL
  • Kepimo rinkinys XXL

„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XXL

HD9957/00

Kepimo rinkinys XXL
Su šiuo specialiu „Philips Airfryer“ kepimo rinkiniu iškepsite visus mėgstamus patiekalus. Tapkite lengvo, greito ir sveiko skanių pyragų, duonos ir bulvių užkepėlės, apkepų su įdarais ir kitų patiekalų kepimo meistru.
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Suderinami produktai
1000 serija

1000 serija
„Airfryer“ su dviem krepšeliais

NA150/00

„Philips” „Airfryer” 5000, garai, 7,2 l

„Philips” „Airfryer” 5000, garai, 7,2 l
Karšto oro gruzdintuvė

NA547/07

3000 serija

3000 serija
„Airfryer“ 6,2 l

NA331/10

5000 serija

5000 serija
Dviejų krepšelių gruzdintuvė

NA551/00

5000 serija

5000 serija
Dviejų krepšelių gruzdintuvė

NA552/00

5000 serija

5000 serija
Dviejų krepšelių gruzdintuvė

NA555/00

3000 serija

3000 serija
„Airfryer“ 6,2 l

NA331/00

3000 serija

3000 serija
„Airfryer“ 6,2 l

NA332/00

3000 serija

3000 serija
„Airfryer“ 7,2 l

NA342/00

„Airfryer“

„Airfryer“
„5000 Series XXL Connected“

HD9285/90

Priedai, skirti meistriškai kepti naudojant „Airfryer“

Kepimo rinkinys XXL

  • Kepimo dėklas (2,5 l)

  • 9 silikoniniai keksiukų indeliai

XXL kepimo priedas

XXL kepimo priedas

Naudodami „Philips Airfryer XXL“ kepimo priedų rinkinį galite gaminti visus mėgstamus patiekalus. 2,5 l talpa puikiai tinka mėsos ir daržovių troškiniams, omletui, lazanijai, apkepams, mėsai su padažu ir kitiems patiekalams. Skanaus!

Aparatą lengva plauti, nes jo dalis galima sudėti į indaplovę

Aparatą lengva plauti, nes jo dalis galima sudėti į indaplovę

„Airfryer“ kepimo priedą ir indelius keksiukams galima saugiai plauti indaplovėje, todėl juos pakartotinai naudoti dar patogiau!

9 silikoniniai keksiukų indeliai įvairiems patiekalams

9 silikoniniai keksiukų indeliai įvairiems patiekalams

„Airfryer“ indeliai keksiukams pagaminti iš lanksčios medžiagos, todėl iškeptus keksiukus išimsite be vargo. Vingiuoti kraštai suteikia keksiukams patrauklesnę išvaizdą! Indeliai pagaminti iš bekvapio silikono, todėl šiuos „Airfryer“ indelius keksiukams galėsite naudoti vėl ir vėl!

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