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HD9957/00
NA150/00
NA547/07
NA331/10
NA551/00
NA552/00
NA555/00
NA331/00
NA332/00
NA342/00
HD9285/90
Kepimo dėklas (2,5 l)
9 silikoniniai keksiukų indeliai
Naudodami „Philips Airfryer XXL“ kepimo priedų rinkinį galite gaminti visus mėgstamus patiekalus. 2,5 l talpa puikiai tinka mėsos ir daržovių troškiniams, omletui, lazanijai, apkepams, mėsai su padažu ir kitiems patiekalams. Skanaus!
„Airfryer“ kepimo priedą ir indelius keksiukams galima saugiai plauti indaplovėje, todėl juos pakartotinai naudoti dar patogiau!
„Airfryer“ indeliai keksiukams pagaminti iš lanksčios medžiagos, todėl iškeptus keksiukus išimsite be vargo. Vingiuoti kraštai suteikia keksiukams patrauklesnę išvaizdą! Indeliai pagaminti iš bekvapio silikono, todėl šiuos „Airfryer“ indelius keksiukams galėsite naudoti vėl ir vėl!
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