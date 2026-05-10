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  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas

„Airfryer“„5000 Series XXL Connected“

HD9285/90

5
| (10) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
„Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected“ – tai jūsų kasdienis maisto gaminimo draugas, su kuriuo bet kurią savaitės dieną be vargo pagaminsite maistingą, subalansuotą ir puikaus skonio maistą visai šeimai.
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Sujunkite su „HomeID“ programėle

Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas

  • Prijungimas naudojant „HomeID“

  • „16-in-1 AirFryer“

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • „Rapid Air“ technologija

Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo šeimai kompanionas

Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo šeimai kompanionas

Intuityvi „HomeID“ programėlė sklandžiai susiejama su „Airfryer“, todėl ji tampa nepakeičiamu maisto ruošimo palydovu. Galite neapsiriboti sveiku kepimu, atrasti įdomių ir skanių naujų receptų ir net nuotoliniu būdu per programėlę stebėti, kaip gaminamas maistas.

Visiškas universalumas ir daugiafunkciškumas vienoje oro gruzdintuvėje

Visiškas universalumas ir daugiafunkciškumas vienoje oro gruzdintuvėje

Naujoji „Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected“ turi 16 skirtingų gaminimo funkcijų: joje galima kepinti, kepti, kepti ant grotelių, skrudinti, džiovinti, atitirpinti, pašildyti, fermentuoti ir daug daugiau.

Skanūs „AirFryer“ receptai sveikai gyvensenai kiekvieną dieną

Skanūs „AirFryer“ receptai sveikai gyvensenai kiekvieną dieną

Atraskite šimtus gardžių, skanių, greitų ir sveikų receptų, kuriuos galite pagaminti savo „Airfryer“. „HomeID“ receptus prižiūri mitybos specialistai, todėl nebereikia kasdien sukti galvos, ar pasirinkimas tinkamas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

10

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

10/05/2026

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Задоволення 💯% цією покупкою.

Вітаю! Придбав цю чудову річ диво піч. Готували картоплю фрі олії майже зовсім мало йде. Запікати курячі гомілки виходять чудово а також годували хот-доги також виходять дуже смачно. Планую докупити решітку для овочів а також розділювач чаші на дві або три частинки

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

Date of Use 2026-04-04

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

Date of Use 2026-04-04

19/12/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Задоволені. Відповідаю нашим вимогам. Недоліки : погана робота Wifi приладу

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

21/03/2025

Україна

Україна

Незамінна річ на кухні

Ця мультипіч справжня знахідка для мене. Завдяки розумному керуванню зі смартфона я можу запускати приготування навіть із іншої кімнати. Страви виходять хрусткими та соковитими, без зайвого жиру.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

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Atsakomybės apribojimai

  1. Receptų skaičius priklauso nuo šalies

  2. Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje

  3. Vidutiniai procentiniai dydžiai, apskaičiuoti remiantis vidiniais laboratoriniais šių gaminių vertinimais: HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880