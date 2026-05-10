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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Prijungimas naudojant „HomeID“
„16-in-1 AirFryer“
7,2 l (1,4 kg)
„Rapid Air“ technologija
Intuityvi „HomeID“ programėlė sklandžiai susiejama su „Airfryer“, todėl ji tampa nepakeičiamu maisto ruošimo palydovu. Galite neapsiriboti sveiku kepimu, atrasti įdomių ir skanių naujų receptų ir net nuotoliniu būdu per programėlę stebėti, kaip gaminamas maistas.
Naujoji „Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected“ turi 16 skirtingų gaminimo funkcijų: joje galima kepinti, kepti, kepti ant grotelių, skrudinti, džiovinti, atitirpinti, pašildyti, fermentuoti ir daug daugiau.
Atraskite šimtus gardžių, skanių, greitų ir sveikų receptų, kuriuos galite pagaminti savo „Airfryer“. „HomeID“ receptus prižiūri mitybos specialistai, todėl nebereikia kasdien sukti galvos, ar pasirinkimas tinkamas.
5.0
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
mafic2008
10/05/2026
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Задоволення 💯% цією покупкою.
Вітаю! Придбав цю чудову річ диво піч. Готували картоплю фрі олії майже зовсім мало йде. Запікати курячі гомілки виходять чудово а також годували хот-доги також виходять дуже смачно. Планую докупити решітку для овочів а також розділювач чаші на дві або три частинки
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Date of Use 2026-04-04
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Date of Use 2026-04-04
Микола Л.
19/12/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Задоволені. Відповідаю нашим вимогам. Недоліки : погана робота Wifi приладу
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Kris0615
21/03/2025
Україна
Akcijos dalis
Незамінна річ на кухні
Ця мультипіч справжня знахідка для мене. Завдяки розумному керуванню зі смартфона я можу запускати приготування навіть із іншої кімнати. Страви виходять хрусткими та соковитими, без зайвого жиру.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Receptų skaičius priklauso nuo šalies
Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje
Vidutiniai procentiniai dydžiai, apskaičiuoti remiantis vidiniais laboratoriniais šių gaminių vertinimais: HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880