30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
HD9959/00
Kepimo plokštė
6 iešmai
Žuvis, mėsa ir daržovės puikiai iškeps naudojant kepimo plokštę, išsiskiriančią unikaliu perforuotu paviršiumi ir tradiciniais rumbais.
„Airfryer“ kepimo plokštę ir iešmus galima saugiai plauti indaplovėje, todėl juos pakartotinai naudoti dar patogiau!
Naudokite šiuos iešmus daržovių ar mėsos šašlykams kepti.
Atsiliepimai
Apsilankykite www.Philips.com/NutriU ir sužinokite, ar „NutriU“ veikia jūsų šalyje.