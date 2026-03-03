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Visos serijos

  • Kepsninės rinkinys XXL
  • Kepsninės rinkinys XXL
  • Kepsninės rinkinys XXL
  • Kepsninės rinkinys XXL
  • Kepsninės rinkinys XXL
  • Kepsninės rinkinys XXL
  • Kepsninės rinkinys XXL
  • Kepsninės rinkinys XXL
  • Kepsninės rinkinys XXL
  • Kepsninės rinkinys XXL

„Airfryer“ priedasKepsninės rinkinys XXL

HD9959/00

Kepsninės rinkinys XXL
Su šiuo išskirtiniu „Philips Airfryer“ kepsninės rinkiniu galite gaminti mėgstamiausius ant kepsninės ruošiamus patiekalus. Meistriškai kepkite skanią mėsą ir daržoves lengvai, greitai ir sveikai.
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Suderinami produktai
3000 serija

3000 serija
„Airfryer“ 7,2 l

NA342/00

„Airfryer“

„Airfryer“
„5000 Series XXL Connected“

HD9285/90

„Airfryer“

„Airfryer“
„5000 Series XXL Connected“

HD9285/96

„Airfryer“

„Airfryer“
„5000 Series XXL Connected“

HD9285/93

„Premium“

„Premium“
„Airfryer XXL“

HD9870/20

Priedai, su kuriais „Airfryer“ veiks kaip tikra kepsninė

Kepsninės rinkinys XXL

  • Kepimo plokštė

  • 6 iešmai

Kepimo plokštės priedas

Kepimo plokštės priedas

Žuvis, mėsa ir daržovės puikiai iškeps naudojant kepimo plokštę, išsiskiriančią unikaliu perforuotu paviršiumi ir tradiciniais rumbais.

Lengva plauti ir laikyti

Lengva plauti ir laikyti

„Airfryer“ kepimo plokštę ir iešmus galima saugiai plauti indaplovėje, todėl juos pakartotinai naudoti dar patogiau!

6 iešmai išskirtiniams ant kepsninės keptiems patiekalams

6 iešmai išskirtiniams ant kepsninės keptiems patiekalams

Naudokite šiuos iešmus daržovių ar mėsos šašlykams kepti.

Techninės savybės

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