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  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
  • Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas

„Airfryer“„5000 Series XXL Connected“

HD9285/96

4.3
| (12) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį
Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas
„Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected“ – tai jūsų kasdienis maisto gaminimo draugas, su kuriuo bet kurią savaitės dieną be vargo pagaminsite maistingą, subalansuotą ir puikaus skonio maistą visai šeimai.
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Sujunkite su „HomeID“ programėle

Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo kompanionas

  • Prijungimas naudojant „HomeID“

  • „16-in-1 AirFryer“

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • „Rapid Air“ technologija

  • Kepimo orkaitėje ir ant grotelių priedai

Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo šeimai kompanionas

Jūsų prijungtas sveiko maisto gaminimo šeimai kompanionas

Intuityvi „HomeID“ programėlė sklandžiai susiejama su „Airfryer“, todėl ji tampa nepakeičiamu maisto ruošimo palydovu. Galite neapsiriboti sveiku kepimu, atrasti įdomių ir skanių naujų receptų ir net nuotoliniu būdu per programėlę stebėti, kaip gaminamas maistas.

Visiškas universalumas ir daugiafunkciškumas vienoje oro gruzdintuvėje

Visiškas universalumas ir daugiafunkciškumas vienoje oro gruzdintuvėje

Naujoji „Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected“ turi 16 skirtingų gaminimo funkcijų: joje galima kepinti, kepti, kepti ant grotelių, skrudinti, džiovinti, atitirpinti, pašildyti, fermentuoti ir daug daugiau.

Skanūs „AirFryer“ receptai sveikai gyvensenai kiekvieną dieną

Skanūs „AirFryer“ receptai sveikai gyvensenai kiekvieną dieną

Atraskite šimtus gardžių, skanių, greitų ir sveikų receptų, kuriuos galite pagaminti savo „Airfryer“. „HomeID“ receptus prižiūri mitybos specialistai, todėl nebereikia kasdien sukti galvos, ar pasirinkimas tinkamas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.3

iš 5

12

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

17/12/2024

Slovenija

Slovenija

Ravno pravšnji Airfryer

Odličen iz vidika ekonomičnosti, ker je hiter in ravno prav velik za obroke za štiričlansko družino z dvema otrokoma. Navdušena od prvega dne, je moj aparat številka ena v kuhinji - uporaben za vse vrste jedi, tudi sladice, ki jih še posebej rada pečem v Airfryerju. Super pa je tudi to, da se poveže s Philipsovo aplikacijo HomeID, ki je prava zakladnica idej in receptov.

Argumentai už

vsi načini pečenja, dodatki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

16/12/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen cvrtnik

Cvrtnik je zelo prostoren, tako da lahko v njem skuham za celo družino. Zraven ima še dva dodatka – super, ker jih ni potrebno kupovati posebej. Pri cvrtniku je najboljše to, da se segreje hitreje kot pečica. Veliko uporabljamo tudi aplikacijo Homeid, ki je v slovenščini in ima ogromno receptov za hitre in enostavne obroke. Priporočam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

13/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod za svakodnevno korištenje

Nisam nikad prije imala airfyer i ovaj mi je skroz promijenio život! Puno sam spremnija napraviti si zdravi ručak ili večeru jer praktički nema uopće nereda i sve je brzo gotovo. Preporučila bih ga svima!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL

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Atsakomybės apribojimai

  1. Receptų skaičius priklauso nuo šalies

  2. Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje

  3. Vidutiniai procentiniai dydžiai, apskaičiuoti remiantis vidiniais laboratoriniais šių gaminių vertinimais: HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880