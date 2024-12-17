30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Prijungimas naudojant „HomeID“
„16-in-1 AirFryer“
7,2 l (1,4 kg)
„Rapid Air“ technologija
Kepimo orkaitėje ir ant grotelių priedai
Intuityvi „HomeID“ programėlė sklandžiai susiejama su „Airfryer“, todėl ji tampa nepakeičiamu maisto ruošimo palydovu. Galite neapsiriboti sveiku kepimu, atrasti įdomių ir skanių naujų receptų ir net nuotoliniu būdu per programėlę stebėti, kaip gaminamas maistas.
Naujoji „Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected“ turi 16 skirtingų gaminimo funkcijų: joje galima kepinti, kepti, kepti ant grotelių, skrudinti, džiovinti, atitirpinti, pašildyti, fermentuoti ir daug daugiau.
Atraskite šimtus gardžių, skanių, greitų ir sveikų receptų, kuriuos galite pagaminti savo „Airfryer“. „HomeID“ receptus prižiūri mitybos specialistai, todėl nebereikia kasdien sukti galvos, ar pasirinkimas tinkamas.
4.3
iš 5
12
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
17/12/2024
Slovenija
Ravno pravšnji Airfryer
Odličen iz vidika ekonomičnosti, ker je hiter in ravno prav velik za obroke za štiričlansko družino z dvema otrokoma. Navdušena od prvega dne, je moj aparat številka ena v kuhinji - uporaben za vse vrste jedi, tudi sladice, ki jih še posebej rada pečem v Airfryerju. Super pa je tudi to, da se poveže s Philipsovo aplikacijo HomeID, ki je prava zakladnica idej in receptov.
Argumentai už
vsi načini pečenja, dodatki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Klara1313
16/12/2024
Slovenija
Odličen cvrtnik
Cvrtnik je zelo prostoren, tako da lahko v njem skuham za celo družino. Zraven ima še dva dodatka – super, ker jih ni potrebno kupovati posebej. Pri cvrtniku je najboljše to, da se segreje hitreje kot pečica. Veliko uporabljamo tudi aplikacijo Homeid, ki je v slovenščini in ima ogromno receptov za hitre in enostavne obroke. Priporočam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
klapet
13/12/2024
Hrvatska
Super proizvod za svakodnevno korištenje
Nisam nikad prije imala airfyer i ovaj mi je skroz promijenio život! Puno sam spremnija napraviti si zdravi ručak ili večeru jer praktički nema uopće nereda i sve je brzo gotovo. Preporučila bih ga svima!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL
Receptų skaičius priklauso nuo šalies
Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje
Vidutiniai procentiniai dydžiai, apskaičiuoti remiantis vidiniais laboratoriniais šių gaminių vertinimais: HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880