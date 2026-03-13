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„Airfryer“ „5000 Series XXL Connected“
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HD9285/96
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EU Declaration of Conformity - English (US)
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Kaip nuimti „Philips Airfryer“ krepšelį nuo keptuvės?
Ar reikia ištraukti guminį kamštį iš „Philips Airfryer“ keptuvės?
Kodėl mano „Philips AirFryer“ pypsi maisto ruošimo metu?
Kaip naudoti „Philips AirFryer“ išankstinius nustatymus?
Iš „Philips AirFryer“ sklinda plastiko kvapas
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“2 sluoksnių kepimo rinkinys
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“Pusryčių rinkinys
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XXL
„Airfryer“ priedasKepsninės rinkinys XXL
Neišsijungia „Philips Airfryer“ įjungimo / išjungimo mygtuko lemputė
Negaliu prijungti „Philips“ virtuvės prietaiso prie programėlės „NutriU“
Susisiekimas su „Philips“
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