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Visos serijos

  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
  • Tobulai apskrudęs ir gardus maistas

3000 serija„Airfryer“ 7,2 l

NA342/00

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Tobulai apskrudęs ir gardus maistas
16 funkcijomis – nuo greito kepimo iki kelių valandų troškinimo – galėsite ne tik kepti. Skanūs, visiškai naminiai patiekalai keliais paprastais veiksmais. Pro stilingą langelį matysite, kada viskas bus tobulai paruošta, trašku ir minkšta.
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Kaskart trašku, minkšta ir tolygiai iškepta

Tobulai apskrudęs ir gardus maistas

  • Gaminimo langas

  • „RapidAir Plus“ technologija

  • 16 gaminimo funkcijų viename įrenginyje

  • Laiko ir energijos taupymas

Greitas, tolygus kepimas su „RapidAir Plus“ technologija

Greitas, tolygus kepimas su „RapidAir Plus“ technologija

Patentuota „RapidAir Plus“ technologija su unikalia žvaigždės formos konstrukcija greičiau cirkuliuoja karštą orą aplink maistą ir per jį, užtikrindama tolygų maisto kepimą viduje ir išorėje, kad skanūs naminiai patiekalai būtų gaminami 30 % greičiau*

Stilingas gaminimo langelis maistui stebėti

Stilingas gaminimo langelis maistui stebėti

Daugiau jokių spėlionių. Stebėkite kepamą maistą ir pamatykite, kada jis tobulai iškepęs. Skirtas gaminti stilingai.

Atskirkite riebalus ir juos pašalinkite, naudodami unikalų krepšelį

Atskirkite riebalus ir juos pašalinkite, naudodami unikalų krepšelį

Iki 40 % perteklinių riebalų išvarva, tad maistas bus ne tik gardus, bet ir sveikesnis***. Krepšelis atskiria kepamą maistą nuo padėkle surinktų riebalų.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

22/11/2025

България

България

Уникален.Голямо удобство. Бързо лесно,вкусно и най важното здравословно.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

03/11/2024

България

България

Новият Шеф готвач вкъщи

До сега не бяхме ползвали подобен продукт, но вече е неизменен помощник в нашата кухня. От хрупкави и здравословни картофки до сочна и вкусна пържола, бърза закуска, печива, замразени храни, но и сушене на плодове (любимата функция, която използваме). Препоръчвам!

Argumentai už

Тиха работа, бързина, здравословно приготвена храна

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje keptomis bulvytėmis

  2. Palyginti su „Philips Airfryer“ su „RapidAir“ technologija

  3. Vištienos blauzdelė: iki 40 % mažiau riebalų nei žalioje

  4. Receptų skaičius priklauso nuo šalies

  5. Procentiniai dydžiai, remiantis laboratoriniais „Philips“ oro gruzdintuvių vertinimais; kepama viena vištienos krūtinėlė (AF nustatymas 160 °C be pakaitinimo) arba lašišos filė (AF nustatymas 200 °C be pakaitinimo) ir lyginama su A klasės orkaite. Tiksli procentinė dalis gali skirtis atsižvelgiant į produktą.

  6. „MetrixLab“ testas su 30 esamų „Philips“ 3000 serijos „Airfryer“ naudotojų, 2024 m. liepa