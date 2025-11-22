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Gaminimo langas
„RapidAir Plus“ technologija
16 gaminimo funkcijų viename įrenginyje
Laiko ir energijos taupymas
Patentuota „RapidAir Plus“ technologija su unikalia žvaigždės formos konstrukcija greičiau cirkuliuoja karštą orą aplink maistą ir per jį, užtikrindama tolygų maisto kepimą viduje ir išorėje, kad skanūs naminiai patiekalai būtų gaminami 30 % greičiau*
Daugiau jokių spėlionių. Stebėkite kepamą maistą ir pamatykite, kada jis tobulai iškepęs. Skirtas gaminti stilingai.
Iki 40 % perteklinių riebalų išvarva, tad maistas bus ne tik gardus, bet ir sveikesnis***. Krepšelis atskiria kepamą maistą nuo padėkle surinktų riebalų.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Мери79
22/11/2025
България
Уникален.Голямо удобство. Бързо лесно,вкусно и най важното здравословно.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Hrissis
03/11/2024
България
Новият Шеф готвач вкъщи
До сега не бяхме ползвали подобен продукт, но вече е неизменен помощник в нашата кухня. От хрупкави и здравословни картофки до сочна и вкусна пържола, бърза закуска, печива, замразени храни, но и сушене на плодове (любимата функция, която използваме). Препоръчвам!
Argumentai už
Тиха работа, бързина, здравословно приготвена храна
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Palyginti su įprastoje gruzdintuvėje keptomis bulvytėmis
Palyginti su „Philips Airfryer“ su „RapidAir“ technologija
Vištienos blauzdelė: iki 40 % mažiau riebalų nei žalioje
Receptų skaičius priklauso nuo šalies
Procentiniai dydžiai, remiantis laboratoriniais „Philips“ oro gruzdintuvių vertinimais; kepama viena vištienos krūtinėlė (AF nustatymas 160 °C be pakaitinimo) arba lašišos filė (AF nustatymas 200 °C be pakaitinimo) ir lyginama su A klasės orkaite. Tiksli procentinė dalis gali skirtis atsižvelgiant į produktą.
„MetrixLab“ testas su 30 esamų „Philips“ 3000 serijos „Airfryer“ naudotojų, 2024 m. liepa