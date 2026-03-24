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Maisto ruošimas
Visos serijos
3000 serija „Airfryer“ 7,2 l
Palaikymas
NA342/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
NA32x, NA33x, NA34x Important Information Manual
Visi (17)
Kaip nuimti „Philips Airfryer“ krepšelį nuo keptuvės?
Ar reikia ištraukti guminį kamštį iš „Philips Airfryer“ keptuvės?
Kodėl mano „Philips AirFryer“ pypsi maisto ruošimo metu?
Kaip naudoti „Philips AirFryer“ išankstinius nustatymus?
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“2 sluoksnių kepimo rinkinys
Tinka 6,2 l, 8,3 l ir 9 l „Airfryer“Pusryčių rinkinys
Priedas „Airfryer“ 8,3 l3 dalių maisto skirtuvas
„Airfryer“ XXL 8,3 l priedas2 dalių garinimo ir kepimo maišant rinkinys
„Airfryer“ priedasKepimo rinkinys XXL
„Airfryer“ priedasKepsninės rinkinys XXL
„Philips Airfryer“ rodo brūkšnelius arba klaidos kodą
Programėlė „Philips HomeID“ užsidarė arba sutriko
Programėlės „HomeID“ programų prietaisų sąraše nėra „Philips AirFryer“.
Su „Philips AirFryer“ paruoštos naminės bulvytės ne tokios, kaip tikėtasi
Iš gruzdintuvės „Philips Airfryer“ sklinda dūmai
Susisiekimas su „Philips“
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