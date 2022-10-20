30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Technologija „Smart Sensing“
Riebalų šalinimo technologija
„Rapid Air“ technologija
Balto šampano, 1,4 kg
Krepšelis juda ant bėgelių – saugu, lengva ir patogu naudoti
Mūsų profesionalūs šefai sukūrė išmaniąsias šefo programas, kad prietaisas mąstytų ir gamintų už jus. Šviežios ar šaldytos bulvytės, kulšelės ar visa višta ir net visa žuvis – visa tai pagaminama su „Airfryer XXL“.
Dabar galite valgyti sveikesnius patiekalus ir pašalinti riebalų perteklių iš maisto. „Phillips XXL Airfryer“ su riebalų šalinimo technologija atskiria ir surenka riebalų perteklių. Mėgaukitės visu skrudintos vištienos su traškia odele, minkšta mėsa, kurioje yra iki 50 % mažiau sočiųjų riebalų, skoniu.*
Mėgaukitės sveikesniu keptu maistu – traškiu išorėje ir minkštu viduje – kuriame iki 90 % mažiau riebalų**. „Philips Airfryer XXL“ maistui kepti naudojamas karštas oras (vietoj aliejaus) ir truputis aliejaus arba kepama visai be aliejaus. „Philips Rapid Air“ sukuria 7 kartus greitesnį oro srautą, kad mėgautumėtės traškesniais patiekalais*** ir gardžiu skoniu.
4.7
iš 5
34
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Помадка
20/10/2022
Україна
Akcijos dalis
Мультипіч універсал
Працює гарно . Можна і рибку готувати і випічки. Готує смачно.користуюсь не довго. Картопля фрі ліпша ніж будь де. Рекомендую
Argumentai už
Функціонал
Argumentai prieš
Займає місце
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Тіна₴@.
20/10/2022
Україна
Akcijos dalis
Багатофункціональна
Дуже зрозуміле меню, класно що є додаток з підказками, легка у користуванні
Argumentai prieš
Недоліків невиявила
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Cartainhog
20/10/2022
Україна
Akcijos dalis
Мультпічка мега круто готує та стильно виглядає
Мультипіч легка у використанні та обслуговуванні, має крутий додаток з величезною кількістю рецептів, готує їжу дуже швидко та взагаллі без олії
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Riebalų pašalinimas iš 3 šviežių vištų šlaunelių, 24 min. keptų 180 °C temperatūroje
Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje
„Philips Rapid Air“ technologija 7 kartus padidina oro srauto greitį krepšelyje, palyginti su oro srauto greičiu „Philips Viva Airfryer“ su plokščiu dugnu
Talpa litrais reiškia visą keptuvo talpą
Receptų skaičius priklauso nuo šalies
Energijos sąnaudos gaminant vieną vištienos krūtinėlę (AF 160 °C be įkaitinimo) arba lašišos filė (200 °C be įkaitinimo), palyginti su A klasės orkaite. Vidutinės procentinės vertės, pagrįstos vidinėmis laboratorinėmis matavimo priemonėmis, naudojant HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 gaminius. Skirtingų gaminių rezultatai gali skirtis.