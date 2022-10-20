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  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.

„Premium“„Airfryer XXL“

HD9870/20

4.7
| (34) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
Išmaniau, lengviau ir skaniau. „Smart Sensing“ galvoja ir gamina už jus. Tai yra vienintelis „Airfryer“ prietaisas, kuris automatiškai kepant reguliuoja laiką ir temperatūrą, kad patiekalai iškeptų tobulai. Pasirinkite ir mėgaukitės kiekvienu kąsniu!
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Puikūs rezultatai vienu mygtuko paspaudimu

Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.

  • Technologija „Smart Sensing“

  • Riebalų šalinimo technologija

  • „Rapid Air“ technologija

  • Balto šampano, 1,4 kg

  • Krepšelis juda ant bėgelių – saugu, lengva ir patogu naudoti

Populiarių patiekalų išmaniosios šefo programos

Populiarių patiekalų išmaniosios šefo programos

Mūsų profesionalūs šefai sukūrė išmaniąsias šefo programas, kad prietaisas mąstytų ir gamintų už jus. Šviežios ar šaldytos bulvytės, kulšelės ar visa višta ir net visa žuvis – visa tai pagaminama su „Airfryer XXL“.

Riebalų šalinimo technologija atskiria ir surenka riebalų perteklių

Riebalų šalinimo technologija atskiria ir surenka riebalų perteklių

Dabar galite valgyti sveikesnius patiekalus ir pašalinti riebalų perteklių iš maisto. „Phillips XXL Airfryer“ su riebalų šalinimo technologija atskiria ir surenka riebalų perteklių. Mėgaukitės visu skrudintos vištienos su traškia odele, minkšta mėsa, kurioje yra iki 50 % mažiau sočiųjų riebalų, skoniu.*

Originalus „Airfryer“ su 7 kartus greitesniu oro srautu***

Originalus „Airfryer“ su 7 kartus greitesniu oro srautu***

Mėgaukitės sveikesniu keptu maistu – traškiu išorėje ir minkštu viduje – kuriame iki 90 % mažiau riebalų**. „Philips Airfryer XXL“ maistui kepti naudojamas karštas oras (vietoj aliejaus) ir truputis aliejaus arba kepama visai be aliejaus. „Philips Rapid Air“ sukuria 7 kartus greitesnį oro srautą, kad mėgautumėtės traškesniais patiekalais*** ir gardžiu skoniu.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

34

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

20/10/2022

Україна

Україна

Мультипіч універсал

Працює гарно . Можна і рибку готувати і випічки. Готує смачно.користуюсь не довго. Картопля фрі ліпша ніж будь де. Рекомендую

Argumentai už

Функціонал

Argumentai prieš

Займає місце

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

20/10/2022

Україна

Україна

Багатофункціональна

Дуже зрозуміле меню, класно що є додаток з підказками, легка у користуванні

Argumentai prieš

Недоліків невиявила

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

20/10/2022

Україна

Україна

Мультпічка мега круто готує та стильно виглядає

Мультипіч легка у використанні та обслуговуванні, має крутий додаток з величезною кількістю рецептів, готує їжу дуже швидко та взагаллі без олії

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

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Atsakomybės apribojimai

  1. Riebalų pašalinimas iš 3 šviežių vištų šlaunelių, 24 min. keptų 180 °C temperatūroje

  2. Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje

  3. „Philips Rapid Air“ technologija 7 kartus padidina oro srauto greitį krepšelyje, palyginti su oro srauto greičiu „Philips Viva Airfryer“ su plokščiu dugnu

  4. Talpa litrais reiškia visą keptuvo talpą

  5. Receptų skaičius priklauso nuo šalies

  6. Energijos sąnaudos gaminant vieną vištienos krūtinėlę (AF 160 °C be įkaitinimo) arba lašišos filė (200 °C be įkaitinimo), palyginti su A klasės orkaite. Vidutinės procentinės vertės, pagrįstos vidinėmis laboratorinėmis matavimo priemonėmis, naudojant HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 gaminius. Skirtingų gaminių rezultatai gali skirtis.