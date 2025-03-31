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Visos serijos

  • Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
  • Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
  • Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
  • Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
  • Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
  • Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
  • Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
  • Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
  • Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
  • Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
  • Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
  • Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
  • Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
  • Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
  • Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
  • Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys

„Philips Airfryer“ priedaiŠeimai skirto dydžio kepimo rinkinys

HD9956/00

5
| (1) Apžvalga
Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys
Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys yra tobulas priedas, norint padidinti 7000 serijos „Airfryer Combi XXL“ arba „Premium XXL“ universalumą. Kepkite skanią duoną, apkepus, ruoškite troškinius, karius, virkite sriubas, gaminkite tortus, pyragėlius… ir dar daugiau!
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Suderinami produktai
„Airfryer Combi XXL Connected“

„Airfryer Combi XXL Connected“
„Airfryer Combi XXL Connected“

HD9876/90

7000 serija

7000 serija
„Airfryer Combi 8.3L Connected“

HD9876/20

7000 Series

7000 Series
„Airfryer Combi“ L

HD9875/90

Airfryer Combi

Airfryer Combi
7000 XXL Connected

HD9880/90

7000 serija

7000 serija
„Airfryer Combi“ 8,3 l su garinimo priedu

HD9876/25

„Premium“

„Premium“
„Airfryer XXL“

HD9870/20

Priedai, skirti meistriškai kepti naudojant „Airfryer“

Šeimai skirto dydžio kepimo rinkinys

  • 1 šeimai skirto dydžio kepimo skarda

  • 9 silikoniniai keksiukų indeliai

Nelimpantis kepimo priedas

Nelimpantis kepimo priedas

Naudodami šį specialų šeimai skirto dydžio „Philips Airfryer“ XXL kepimo rinkinį galite gaminti pagal visus mėgstamus kepimo receptus. Šeimai skirtas orkaitės indas yra 3 l talpos ir puikiai tinka didesnėms porcijoms gaminti ir naujiems patiekalams, pvz., vieno puodo patiekalams ir troškiniams, daržovių ir mėsos, pikantiškiems ir saldiems patiekalams.

9 silikoniniai keksiukų indeliai – mėgaukitės skirtingai kepamais patiekalais

9 silikoniniai keksiukų indeliai – mėgaukitės skirtingai kepamais patiekalais

„Airfryer“ indeliai keksiukams pagaminti iš lanksčios medžiagos, todėl iškeptus keksiukus išimsite be vargo. Vingiuoti kraštai suteikia keksiukams patrauklesnę išvaizdą! Indeliai pagaminti iš bekvapio silikono, todėl šiuos „Airfryer“ indelius keksiukams galėsite naudoti vėl ir vėl!

Kasdienis įkvėpimas naujiems receptams

Kasdienis įkvėpimas naujiems receptams

Begalinis įkvėpimas su „Philips HomeID“ receptais iš mūsų ekspertų virėjų ir milijonų naudotojų, kad praplėstumėte savo maisto gaminimo repertuarą. Kuo daugiau naudojate „HomeID“, tuo daugiau suasmenintų rekomendacijų gaunate.*

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

4
3
2
1

31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Prostě funguje na 1*.

Prostě funguje na 1*, jen cena by mohla být nižší. Uvidíme, jak dlouho vydrž povrch.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost

Ši apžvalga buvo parašyta apie Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost

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