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HD9956/00
1 šeimai skirto dydžio kepimo skarda
9 silikoniniai keksiukų indeliai
Naudodami šį specialų šeimai skirto dydžio „Philips Airfryer“ XXL kepimo rinkinį galite gaminti pagal visus mėgstamus kepimo receptus. Šeimai skirtas orkaitės indas yra 3 l talpos ir puikiai tinka didesnėms porcijoms gaminti ir naujiems patiekalams, pvz., vieno puodo patiekalams ir troškiniams, daržovių ir mėsos, pikantiškiems ir saldiems patiekalams.
„Airfryer“ indeliai keksiukams pagaminti iš lanksčios medžiagos, todėl iškeptus keksiukus išimsite be vargo. Vingiuoti kraštai suteikia keksiukams patrauklesnę išvaizdą! Indeliai pagaminti iš bekvapio silikono, todėl šiuos „Airfryer“ indelius keksiukams galėsite naudoti vėl ir vėl!
Begalinis įkvėpimas su „Philips HomeID“ receptais iš mūsų ekspertų virėjų ir milijonų naudotojų, kad praplėstumėte savo maisto gaminimo repertuarą. Kuo daugiau naudojate „HomeID“, tuo daugiau suasmenintų rekomendacijų gaunate.*
5.0
iš 5
1
Apžvalga
MiK103
31/03/2025
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Prostě funguje na 1*.
Prostě funguje na 1*, jen cena by mohla být nižší. Uvidíme, jak dlouho vydrž povrch.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost
Ši apžvalga buvo parašyta apie Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost
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